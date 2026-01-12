به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع باشکوه مردم استان سمنان همزمان با دیگر نقاط کشورمان و مقارن با ظهر دوشنبه بیست و دوم دیماه در سه نقطه شامل شاهرود، سمنان و دامغان برگزار شد و مردم این استان بار دیگر به میدان حضور و حماسه سازی آمدند.

این حضور پرشور در حالی انجام شد که دیروز هم در نقاط مختلف استان سمنان راهپیمایی باشکوه انزجار از جنایت‌های اغتشاشگران تروریست با حضور گسترده مردم برگزار شده بود و مردم بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امامین انقلاب و شهدا تجدید بیعت کردند.

حضور حماسه ساز مردم مرکز استان سمنان به صورت رژه خودرویی و موتوری از میدان استاندارد سمنان برگزار شد و مردم پرچم‌های ایران و همچنین تمثال رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدایی مانند شهید سلیمانی و شهدای امنیت در اغتشاشات اخیر را در دست داشتند.

در شاهرود مردم تجمع بزرگی را در میدان امام خمینی (ره) برپا کردند مردمی که دو روز است در خیابان حضور دارند و دیروز صبح راهپیمایی باشکوهی را برگزار کردند همچنین امروز صبح نیز در مراسم تشییع پیکر شهید نصرتی حاضر شدند و حالا برای سومین بار در ۲۴ ساعت اخیر به میدان حماسه سازی قدم گذاشتند.

در دامغان هم امروز صبح اجتماع بزرگی با حضور مردم برگزار شد نکته مشترک و قابل توجه در تمام این تجمعات بزرگ مردمی در استان سمنان همراه داشتن قرآن در دستان شرکت کنندگان به نشانه اعتراض هتک حرمت مقدسات به ویژه قرآن و مساجد بود.