تجمع مردم شهر یاسوج در محکومیت اغتشاشگران

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر یاسوج ظهر دوشنبه همزمان با سراسر کشور با تجمع در میدان هفتم تیر و حرکت به سمت خیابان طالقانی مسیر دو کیلومتری را طی کرده و اقدامات اغتشاشگران در چند روز اخیر را محکوم کردند.

تجمع کنندگان در این مراسم راهپیمایی شعارهای مرگ بر فتنه گر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر رژیم صهیونیستی و نیروی انتظامی حمایت حمایت و سپاهی حمایت حمایت سر دادند.

در این تجمع، قطعنامه چند بندی خوانده شد و مردم با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل آن را تأیید کردند. مردم در این تجمع خواستار برخورد قانونی با مزدوران و داعشی های که اقدام به شهادت مأموران انتظامی، بسیجیان، پاسداران، جسارت به قرآن کریم، مساجد و حسینیه‌ها کرده بودند شدند.