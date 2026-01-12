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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

تجمع مردم شهر یاسوج در محکومیت اغتشاشگران

تجمع مردم شهر یاسوج در محکومیت اغتشاشگران

یاسوج-مردم شهر یاسوج همزمان با سراسر کشور در راهیپمایی دو کیلومتری اقدامات اغتشاش گران در چند روز اخیر را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر یاسوج ظهر دوشنبه همزمان با سراسر کشور با تجمع در میدان هفتم تیر و حرکت به سمت خیابان طالقانی مسیر دو کیلومتری را طی کرده و اقدامات اغتشاشگران در چند روز اخیر را محکوم کردند.

تجمع کنندگان در این مراسم راهپیمایی شعارهای مرگ بر فتنه گر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر رژیم صهیونیستی و نیروی انتظامی حمایت حمایت و سپاهی حمایت حمایت سر دادند.

در این تجمع، قطعنامه چند بندی خوانده شد و مردم با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل آن را تأیید کردند. مردم در این تجمع خواستار برخورد قانونی با مزدوران و داعشی های که اقدام به شهادت مأموران انتظامی، بسیجیان، پاسداران، جسارت به قرآن کریم، مساجد و حسینیه‌ها کرده بودند شدند.

کد مطلب 6719972

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    نظرات

    • مصطفی ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      3 0
      پاسخ
      درود بر مردم فهمیم و انقلابی یاسوج

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