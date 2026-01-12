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کد مطلب 6720241
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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

حمله اغتشاشگران به مسجد شهید بهشتی تهران

حمله اغتشاشگران به مسجد شهید بهشتی تهران

روایت خادم مسجد شهید بهشتی از حمله اغتشاشگران به این مکان مقدس را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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