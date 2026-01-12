دریافت 72 MB کد مطلب 6720241 https://mehrnews.com/x3b7WN ۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷ کد مطلب 6720241 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷ حمله اغتشاشگران به مسجد شهید بهشتی تهران روایت خادم مسجد شهید بهشتی از حمله اغتشاشگران به این مکان مقدس را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تجمع «همبستگی ملی» و تشییع شهدای امنیت در اصفهان بازداشت بیش از ۴۰ نفر از عناصر تروریستی وابسته به موساد و آمریکا اتحاد قهرمانانه مردم تهران علیه تروریسم و اغتشاش آمریکایی - صهیونیستی روایتی از لحظه شهادت متین منش توسط اغتشاشگران در همدان جلوهای از تجمع مردم استان سمنان در محکومیت عناصر تخریبگر برچسبها مسجد اغتشاشات ایران اغتشاشات 1404 اغتشاش آشوبگران
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