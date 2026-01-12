دریافت 49 MB کد مطلب 6720256 https://mehrnews.com/x3b7X6 ۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰ کد مطلب 6720256 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰ روایتی از لحظه شهادت متین منش توسط اغتشاشگران در همدان شهید متین منش شهروندی که در پی حمله اغتشاشگران به مسجد و پایگاه بسیج ملاجلیل همدان به شهادت رسید. کپی شد مطالب مرتبط جزییات تخریب های اغتشاشگران در گتوند اعلام شد فتاح: آمریکا از مردم سلطه ناپذیر ایران، کینهای کهنه دارد حمله اغتشاشگران به مسجد شهید بهشتی تهران ماندگاری: پشت پرده اغتشاشات، ادامه جنگ ۱۲ روزه است برچسبها همدان اغتشاشات ایران اغتشاش اغتشاشات 1404
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