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کد مطلب 6720256
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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

روایتی از لحظه شهادت متین منش توسط اغتشاشگران در همدان

روایتی از لحظه شهادت متین منش توسط اغتشاشگران در همدان

شهید متین منش شهروندی که در پی حمله اغتشاشگران به مسجد و پایگاه بسیج ملاجلیل همدان به شهادت رسید.

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