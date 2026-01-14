۲۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

گاف امنیتی جدید تل آویو؛ اسناد حساس نظامی لو رفت

انتشار اسناد و اطلاعات حساس نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در فضای مجازی یک رسوایی امنیتی دیگر برای این رژیم رقم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد که اسناد محرمانه ارتش رژیم صهیونیستی در فضای مجازی منتشر شده و دست کم شش روز طول کشیده تا حفره امنیتی مذکور شناسایی و بسته شود.

بر اساس این گزارش، محافل نظامی رژیم صهیونیستی این اسناد را بسیار محرمانه خوانده بودند چرا که شامل اسامی خلبانان نیروی هوایی و نظامیان ارتش اسرائیل بوده است. همچنین جزئیات مربوط به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش رژیم صهیونیستی و سیستم‌های الکترونیکی که در حملات سایبری هدف قرار گرفته‌اند در این اطلاعات درج شده است.

هاآرتص گزارش داد که این اطلاعات به صورت محافظت نشده‌ای در فضای مجازی و بخش‌های وابسته به سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ذخیره شده بود به طوری که به راحتی با سرچ در گوگل یافت می‌شد.

همچنین تاکید شده که دست کم ۲ هزار و ۵۹۰ پی دی اف در این بخش حاوی اطلاعات حساس و سری ذخیره شده بود. نکته قابل تأمل آنکه این رسوایی امنیتی به صورت اتفاقی توسط یکی از کاربران شبکه ایکس شناسایی شده است.

این نخستین باری نیست که اطلاعات حساس و مهم نهادهای مختلف رژیم صهیونیستی درز پیدا می‌کند.

    • ایرانی ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      اسم به چه دردی میخوره ؟ ، نقشه محل کاربخصوص مراکز حساس را لو بدن.
    • مرگ بر امریکا ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۴
      مرگ بر اسراییل

