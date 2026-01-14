ایران - عربستان؛ آغاز جام بیست و دوم با یک نبرد فوق حساس

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران فردا (پنجشنبه) در اولین دیدار خود در بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ساعت ۲۰:۳۰ به مصاف عربستان می‌رود.

تیم ملی هندبال عربستان که یکی از قدرت‌های همیشگی قاره کهن به شمار می‌رود و اخیرا عنوان نایب قهرمانی مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را به دست آورده، مانند تیم ملی کشورمان، اردوهای آماده‌سازی و بازی‌های تدارکاتی خوبی را پیش از رقابت‌های قهرمانی آسیا پشت سر گذاشته است و این مسابقه می‌تواند حکم حساس‌ترین بازی ایران در مرحله گروهی را داشته باشد.

آخرین تقابل‌های ایران و عربستان پیش از این مسابقات به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد؛ جایی که در بازی‌های آسیایی هانگژو، ایران و عربستان به تساوی ۲۳-۲۳ رضایت دادند. البته که چندی بعد در بازی‌های انتخابی المپیک پاریس، ایران با نتیجه ۳۰-۲۸ از سد حریف قدرتمند خود گذشت.

شاگردان رافائل که اردوی نهایی خود را از ۳۰ آذرماه برپا کرده اند و در این مسیر دو دیدار تدارکاتی با بحرین در این کشور و سه بازی دوستانه با پرتغال، مصر و تونس در اسپانیا انجام داده اند، با وجود قرار گرفتن در یک گروه دشوار و همگروهی با تیم های ژاپن، عربستان و استرالیا به دنبال کسب بهترین نتایج هستند.

در دیگر بازی گروه D مسابقات قهرمانی آسیا، روز پنجشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ تیم های استرالیا و ژاپن به مصاف یکدیگر می روند.

برنامه بازی های ایران در دور گروهی مسابقات قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

* پنجشنبه ۲۵ دی – ساعت ۲۰:۳۰: ایران – عربستان

* شنبه ۲۷ دی – ساعت ۱۴:۳۰: ایران – استرالیا

* دوشنبه، ۲۹ دی – ساعت ۲۰:۳۰: ایران – ژاپن