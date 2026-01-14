۲۴ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

هندبال قهرمانی آسیا - کویت

ایران - عربستان؛ آغاز جام بیست و دوم با یک نبرد فوق حساس

تیم ملی هندبال مردان ایران روز پنجشنبه در اولین گام خود در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ رو در روی عربستان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران فردا (پنجشنبه) در اولین دیدار خود در بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ساعت ۲۰:۳۰ به مصاف عربستان می‌رود.

تیم ملی هندبال عربستان که یکی از قدرت‌های همیشگی قاره کهن به شمار می‌رود و اخیرا عنوان نایب قهرمانی مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را به دست آورده، مانند تیم ملی کشورمان، اردوهای آماده‌سازی و بازی‌های تدارکاتی خوبی را پیش از رقابت‌های قهرمانی آسیا پشت سر گذاشته است و این مسابقه می‌تواند حکم حساس‌ترین بازی ایران در مرحله گروهی را داشته باشد.

آخرین تقابل‌های ایران و عربستان پیش از این مسابقات به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد؛ جایی که در بازی‌های آسیایی هانگژو، ایران و عربستان به تساوی ۲۳-۲۳ رضایت دادند. البته که چندی بعد در بازی‌های انتخابی المپیک پاریس، ایران با نتیجه ۳۰-۲۸ از سد حریف قدرتمند خود گذشت.

شاگردان رافائل که اردوی نهایی خود را از ۳۰ آذرماه برپا کرده اند و در این مسیر دو دیدار تدارکاتی با بحرین در این کشور و سه بازی دوستانه با پرتغال، مصر و تونس در اسپانیا انجام داده اند، با وجود قرار گرفتن در یک گروه دشوار و همگروهی با تیم های ژاپن، عربستان و استرالیا به دنبال کسب بهترین نتایج هستند.

در دیگر بازی گروه D مسابقات قهرمانی آسیا، روز پنجشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ تیم های استرالیا و ژاپن به مصاف یکدیگر می روند.

برنامه بازی های ایران در دور گروهی مسابقات قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

* پنجشنبه ۲۵ دی – ساعت ۲۰:۳۰: ایران – عربستان
* شنبه ۲۷ دی – ساعت ۱۴:۳۰: ایران – استرالیا
* دوشنبه، ۲۹ دی – ساعت ۲۰:۳۰: ایران – ژاپن

