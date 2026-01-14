ثبت اولین مشاهده سِسْک دم پهن در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی محیط زیست خراسان جنوبی، علی خانی گفت: سسک دم پهن با نام علمی cettia cetti از تیره سسکیان است که در استان مشاهده و از آن عکسبرداری شد.
وی ثبت این پرنده را گامی مهم در پایش و به روز رسانی فون پرندگان ایران و استان دانست و آن را نشانهای از غنای زیستگاههای استان عنوان کرد.
وی افزود: ثبت چنین گونههایی علاوه بر افزایش اعتبار علمی، میتواند زمینهساز جذب پژوهشگران و علاقهمندان پرندهنگری به خراسان جنوبی شود و همچنین این رخداد ضرورت حفاظت بیشتر از زیستگاههای طبیعی و جلوگیری از تخریب آنها را یادآور میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: این گونه زمستان گذاران بوده و در زیر بوتهها مخفی میشود و بیشتر از آنکه دیده شود، صدایش شنیده میشود. بالهای آن کوتاه و دمش کاملاً گرد است و به رنگ قهوهای تیره وبا زیر تنه خاکستری نخودی، نوار ابرویی سفید نخودی، دم قهوهای بلوطی و منقار باریک و سبز خاکستری دیده میشود.
