هشدار هواشناسی نسبت به وقوع سیلاب در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی، زمان فعالیت این سامانه را از چهارشنبه تا صبح روز جمعه و منطقه اثر آن را نیز در طی امروز در ارتفاعات نیمه غربی استان شامل ارتفاعات دلیر چالوس، بلده، سیاه بیشه، کجور و رینه و روزهای پنجشنبه و جمعه در مناطق مختلف استان اعلام و پیش‌بینی کرد که آسمان مازندران در طی این مدت با بارش متناوب باران، در ارتفاعات مه آلود با بارش متناوب برف، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید موقتی، کاهش دما و با احتمال تگرگ همراه خواهد بود.

هواشناسی آبگرفتگی معابر عمومی، بالاآمدن سطح آب رودخانه‌ها، خسارت به سازه‌های کم مقاوم و سست بنیان، در ارتفاعات با وقوع صائقه و کاهش دید، ریز سنگ، لغزندگی جاده‌ها و اختلال در ترددها را اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی اعلام و نسبت به وقوع آن‌ها در طی این مدت هشدار داد.

هواشناسی مازندران در اطلاعیه سطح نارنجی به شهروندان توصیه کرد که در طی این مدت علاوه بر خودداری از ترددهای غیرضروری در جاه‌ها و محورهای کوهستانی و به همراه داشتن زنجیر چرخ و فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری، اسکان یافتن در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، نسبت به سایر اقدمات پیشگیرانه و همچنین محکم کردن سازه‌های کم مقاوم و سست بنیان اقدام کنند.

هواشناسی همچنین بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی به ویژه نیروهای راهداری برای انجام عملیات برف‌روبی در محورهای کوهستانی و اتخاذ تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف کشاورزی برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی در طی این مدت تاکید کرد.