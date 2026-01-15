باید صدای مردم را بشنویم؛ تمرکزمان بر افزایش قدرت خرید مردم باشد

حمیدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشکر از ملت ایران اسلامی بابت حضور پرشور و حماسی‌شان در اجتماعات گسترده یوم‌الله ۲۲ دی‌ماه، گفت: اقدام مؤثر و مهمی که مردم در راهپیمایی ۲۲ دی ماه در سراسر کشور در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دادند، جهانیان را خیره کرد.

وی بیان کرد: دولت اقداماتی را برای کنترل قیمت‌ها و به ویژه نرخ ارز در دستورکار دارد که این اقدامات کاملاً به‌جا و مهم است. ما باید برای حل مشکلات معیشتی مردم از جمله ثبات قیمت‌ها کاری کنیم که مردم تأثیرات آن را کاملاً محسوس ببینند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت توجه مجلس و دولت به حل مشکلات معیشتی مردم، تصریح کرد: کنترل نرخ ارز، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید، کنترل قیمت مسکن، تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم از جمله مسائل مهمی است که باید در دستورکار متولیان امر باشد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه مردم ایران اسلامی همیشه در صحنه هستند و با بصیرت خود دشمنان را ناکام می‌گذارند، وظیفه ما مسئولان هم آن است که صدای آنان را بشنویم و در جهت رفع مشکلات و مطالبات به حق آنان گام برداریم.

گودرزی گفت: مجلس و دولت باید با همراهی یکدیگر حل مشکلات کشور از جمله تثبیت و کنترل نرخ ارز، جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم را مورد توجه قرار دهند.