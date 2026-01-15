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۲۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۷

باید صدای مردم را بشنویم؛ تمرکزمان بر افزایش قدرت خرید مردم باشد

باید صدای مردم را بشنویم؛ تمرکزمان بر افزایش قدرت خرید مردم باشد

عضو مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس گفت: باید مجلس و دولت تمرکز خودشان را روی کنترل نرخ ارز، تثبیت قیمت‌ها و تامین کالاهای اساسی کشور بگذارند.

حمیدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشکر از ملت ایران اسلامی بابت حضور پرشور و حماسی‌شان در اجتماعات گسترده یوم‌الله ۲۲ دی‌ماه، گفت: اقدام مؤثر و مهمی که مردم در راهپیمایی ۲۲ دی ماه در سراسر کشور در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دادند، جهانیان را خیره کرد.

وی بیان کرد: دولت اقداماتی را برای کنترل قیمت‌ها و به ویژه نرخ ارز در دستورکار دارد که این اقدامات کاملاً به‌جا و مهم است. ما باید برای حل مشکلات معیشتی مردم از جمله ثبات قیمت‌ها کاری کنیم که مردم تأثیرات آن را کاملاً محسوس ببینند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت توجه مجلس و دولت به حل مشکلات معیشتی مردم، تصریح کرد: کنترل نرخ ارز، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید، کنترل قیمت مسکن، تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم از جمله مسائل مهمی است که باید در دستورکار متولیان امر باشد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه مردم ایران اسلامی همیشه در صحنه هستند و با بصیرت خود دشمنان را ناکام می‌گذارند، وظیفه ما مسئولان هم آن است که صدای آنان را بشنویم و در جهت رفع مشکلات و مطالبات به حق آنان گام برداریم.

گودرزی گفت: مجلس و دولت باید با همراهی یکدیگر حل مشکلات کشور از جمله تثبیت و کنترل نرخ ارز، جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم را مورد توجه قرار دهند.

کد مطلب 6721701
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • مینا ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      78 4
      پاسخ
      باشه. کی عمل می کنید؟ سالهاست همه میدونن تمرکز باید روی چی باشه. عمل کجاست؟
    • ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      58 5
      پاسخ
      پیام رسان ها کی وصل میشه کلی حیرون شدیم بدون اینترنت و پیام رسان
    • شهروند ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      43 0
      پاسخ
      دولت بجای افزایش و ارزش پول ملی به التیام درد وقتی روی آورده است یارانه یک مسکن بیش نیست
    • عبدالله محمدی ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      45 2
      پاسخ
      چه شعار زیبایی
    • ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      31 4
      پاسخ
      چه عحب بالاخره یکی فهمید که باید قدرت خرید مردم بالا رود .
    • علی ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      56 3
      پاسخ
      مردم بدنبال محاکمه مولتی میلیادرهایی هستند که ارز مملکت رو خوردن و دارن آزادانه در کشور پرسه میزنن
    • ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      43 2
      پاسخ
      کسی به مالباختگان ۹۹ بورس اهمیتی نمیده واقعا انصافه بعد از ۶ سال با زیان ۸۰ درصدی خارج بشیم؟!
    • ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      13 2
      پاسخ
      در حال حاظر با برنامه کالابرگ بیشتر مردم در فروشگاهها سرگردان هستند واقعا که چنین برنامه در این زمان بفکری محض هست.
    • Ali ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      6 0
      پاسخ
      امروز گوشت شد کیلویی دو تومن بر باعثو بانیش رحمت
    • اصئ ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      3 0
      پاسخ
      عدالت امروزتان نسبت به مبلغ یک میلیون کالابرگ دهک های 1 تا 7 مشخص است.! خانواده های تحت پوشش بهزیستی همانند دهک های ۴ تا 9 دیده میشوند
    • ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      3 0
      پاسخ
      قدرت خرید نمیخوام به پول اینترنت ام برسم زندگی میکنم
    • ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۵
      5 0
      پاسخ
      با قطع اینترنت همون مقدار قدرت خریدی هم که داشتن از بین بردن دیگه چه برسه به افزایش

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