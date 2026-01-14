۲۴ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

مراسم عزاداری شهادت امام موسی کاظم (ع) در مازندران برپا شد

ساری- مراسم عزاداری شهادت امام کاظم علیه السلام و سومین روز شهادت حافظان امنیت در مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری شب شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام و سومین روز شهادت حافظان امنیت در مازندران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اقشار مردم در شهرهای مختلف از جمله ساری و بابل برگزار شده عزاداران دیار علویان در سوگ پیشوای امامت و ولایت به عزاداری پرداختند.

همچنین در این آیین معنوی سوگواران مازندرانی یاد و خاطره شهدای امنیت را گرامی داشتند و اقدامات جنایتکارانه تروریست های صهیونیستی و آمریکایی را در به شهادت رساندن جمعی از مردم بیگناه و حافظان امنیت و مدافع وطن محکوم کردند.

در برخی از شهرهای مازندران از جمله ساری و بابل آیین های دسته روی و عزاداری برپا شد.

آشوبگران در حوادث اخیر به زیرساخت های شهری، تاسیسات عمومی و دولتی، منازل مسکونی و تجاری و غیره آسیب فراوانی وارد کردند.

