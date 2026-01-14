دستگیری عوامل اصلی ایجاد ناامنی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه نینوا استان گلستان در بیانیه ای از دستگیری عوامل اصلی ایجاد و ناامنی لیدرهای اغتشاشات در سطح استان خبر داد.

در این بیانیه آمده است: طی روزهای گذشته، شاهد تعرض وحشیانه جمعی از تروریست‌ها و اغتشاش گران و فریب خوردگان به اموال عمومی و اماکن مذهبی در استان گلستان بوده‌ایم که نارضایتی شدید مردم ولایتمدار استان را به همراه داشته است.

سازمان اطلاعات سپاه نینوا ضمن هشدار جدی به همه عوامل تخریب گر به اطلاع مردم فهیم استان می‌رساند تعدادی از عوامل اصلی ایجاد ناامنی و اغتشاشات اخیر دستگیر شده‌اند که مجازاتی سخت در انتظار آنهاست.

پیگیری‌های اطلاعاتی و امنیتی سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه استان گلستان تا بازداشت همه عوامل مخل امنیت و مزدوران رژیم صهیونیستی با اقدامات قاطع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و همراهی دستگاه قضایی با قدرت ادامه داده خواهد شد.