به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست کارگروه تنظیم بازار استان یزد به بررسی نحوه توزیع کالابرگ الکترونیکی در استان پرداخت و اظهار کرد: موانع و مشکلات موجود در فرایند توزیع توسط بازرسان احصا و به تهران منعکس خواهد شد تا در کوتاه‌ترین زمان مرتفع شود.

وی از تشکیل دبیرخانه کالابرگ الکترونیکی در استان در راستای رفع مشکلات فنی و ابهامات ۳۵۰۰ واحد صنفی مشمول این طرح خبر داد و بر ضرورت اجرای دقیق و بدون دغدغه طرح کالابرگ الکترونیکی تاکید کرد.

استاندار یزد در این نشست به بررسی آخرین وضعیت تامین و توزیع کالاهای اساسی از جمله روغن، شکر و مرغ و نیز برندهای مختلف روغن، سهمیه‌های اختصاص یافته به استان و قیمت‌های قدیمی و جدید مندرج پرداخت.

بابایی تصریح کرد: مشاهده قفسه خالی روغن های خوراکی در فروشگاه‌های بزرگ استان به منزله عدم عرضه تلقی شده و پرونده متخلفین به منظور پیگیری قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: با توجه به وجود ذخایر کافی روغن خوراکی در انبارهای استان، انتظار شعب فروشگاه‌های بزرگ برای تامین کالا از شعبه اصلی در تهران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

رئیس ستاد تنظیم بازار استان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: بر اساس تصویب‌نامه ابلاغی، به منظور عدم معطلی دامداران تا زمان حمل نهاده‌ها از ذخایر استراتژیک استان استفاده خواهد شد.