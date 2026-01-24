کمبود کالای اساسی در اصفهان نداریم؛ تامین ذخایر برای رمضان و شب عید 

به گزارش خبرنگار مهر، امید شریفی عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تنظیم بازار اظهار کرد: با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، شکر، روغن و نهاده‌های دامی به طور کامل تأمین شده و استان برای مناسبت‌های پیش‌رو، به‌ویژه ماه مبارک رمضان و شب عید، در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی با تشریح روند توزیع اقلام اساسی در هفته‌های اخیر افزود: از آغاز اجرای طرح کالابرگ تاکنون، حدود ۶ هزار تن برنج در سطح استان توزیع شده که ۲ هزار تن از این میزان تنها در هفته گذشته و در تمامی ۲۸ شهرستان استان به دست مصرف‌کنندگان رسیده است.

شریفی ادامه داد: در حوزه روغن نیز علاوه بر توزیع روزانه توسط بخش خصوصی، یک‌هزار تن روغن از محل ذخایر دولتی به استان اختصاص یافته که تاکنون ۵۰۰ تن آن توزیع شده و مابقی نیز آماده تحویل به شبکه‌های توزیع است.

علت خالی شدن مقطعی قفسه‌های روغن

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان در پاسخ به برخی انتقادات شهروندان درباره خالی بودن مقطعی قفسه‌های روغن در فروشگاه‌ها توضیح داد: روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن روغن توسط بخش خصوصی وارد بازار می‌شود، اما به دلیل افزایش تقاضا، ممکن است در برخی ساعات قفسه فروشگاه‌های خرد به‌طور موقت خالی شود. این موضوع به معنای کمبود کالا نیست و صرفاً به فاصله زمانی کوتاه برای شارژ مجدد قفسه‌ها بازمی‌گردد. وی تأکید کرد: ذخایر روغن در انبارها به میزان کافی موجود است و جای نگرانی وجود ندارد.

شریفی همچنین از برگزاری نشست راهبردی با حضور استاندار اصفهان و بیش از ۵۰ واردکننده و مباشر بزرگ کالاهای اساسی در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: در این جلسه، تفاهم مؤثری میان دستگاه‌های حاکمیتی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی شکل گرفت تا روند ورود کالا به استان با سرعت و حجم مناسب انجام شود.

وی افزود: این همکاری در کنار طرح‌های حمایتی دولت، ضمن حفظ قدرت خرید مردم، زمینه‌ساز تعدیل و حتی کاهش قیمت برخی کالاها در بازار خواهد بود.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به نتایج مثبت این اقدامات خاطرنشان کرد: هم‌اکنون قیمت برخی اقلام مهم مانند مرغ و تخم‌مرغ کاهش یافته و بازار برنج و روغن نیز به ثبات رسیده یا وارد مسیر کاهشی شده است. از شهروندان درخواست می‌شود بدون نگرانی و تنها به میزان نیاز متعارف خود اقدام به خرید کنند تا بازار در شرایط پایدار باقی بماند.