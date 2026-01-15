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۲۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۲

مسکو: تعرفه ترامپ بر تجارت ما با ایران بی تأثیر است

مسکو: تعرفه ترامپ بر تجارت ما با ایران بی تأثیر است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که تعرفه رئیس‌جمهوری آمریکا بر تجارت مسکو و تهران تاثیر ندارد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، «ماریا زاخاروا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سؤالی در خصوص تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند، گفت: روسیه تحریم‌های یکجانبه را به رسمیت نمیشناسد و این اقدام بر تجارت روسیه و ایران تاثیر ندارد.

به گزارش خبرگزاری تاس، زاخاروا افزود: تحریم‌های یکجانبه قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند و روسیه تحریم‌های یکجانبه نامشروع علیه کشورهای مستقل را به رسمیت نمی‌شناسد.

زاخاروا در ادامه اظهار داشت: همکاری‌های تجاری و اقتصادی روسیه و ایران به نفع هر دو کشور است و تحت فشار تحریم‌های خارجی قرار نمی‌گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: روسیه و ایران به همکاری بلندمدت در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی متعهد هستند و ما قصد داریم به توسعه روابط تجاری با همه کشورهای ذینفع ادامه دهیم و در درجه اول بر منافع ملی خود تمرکز کنیم، نه تهدید و ارعاب از سوی کشورهای ثالث.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران از وضع تعرفه‌های ۲۵ درصدی برای همه کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند، خبر داده بود.

کد مطلب 6722559

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      19 45
      پاسخ
      درسته حاج خانوم به نظر من هم هیچ چیزی تاثیر نداره

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