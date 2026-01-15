  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ دی ۱۴۰۴، ۳:۱۴

رژیم اشغالگر هزار و ۲۴۴ مرتبه آتش بس را در غزه نقض کرده است

رژیم اشغالگر هزار و ۲۴۴ مرتبه آتش بس را در غزه نقض کرده است

دفتر رسانه‌ ای دولتی در باریکه غزه در گزارشی از یک هزار و ۲۴۴ مورد نقض آتش بس توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، در گزارش دفتر رسانه‌ای دولتی در باریکه غزه آمده است که در مرحله نخست آتش‌بس، ۴۴۹ شهروند ساکن این باریکه در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

این مرکز در ادامه افزود: بیش از نیم میلیون فلسطینی به خاطر عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در مرحله نخست آتش‌بس بدون سرپناه و در خیابان‌ها زندگی می‌کنند.

در ادامه گزارش یاد شده آمده است که رژیم صهیونیستی با گسترش منطقه خط زرد، عرصه را بر فلسطینی‌ها تنگ تر کرده و آنها را در تنگنای بیشتری قرار داده است.

رژیم اشغالگر صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگی ویرانگر را علیه باریکه غزه با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند و ناچار به توافق با حماس برای تبادل اسیران شد.

جنبش حماس ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی، دستیابی به توافق پایان جنگ در باریکه غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در باریکه غزه خبر داد، اما همچنان به کارشکنی در اجرای این توافق ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6722605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یاسر IR ۰۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      1 16
      پاسخ
      باید از نقشه جغرافیا محو شه این غده سرطانی خودمون باید شروع کنیم تا دنیا بفهمه این سری فرق داره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها