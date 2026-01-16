امام جمعه قم:هیچ قدرتی قادر به شکست ایران اسلامی متحد و منسجم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم گفت: دشمن در فتنه های گذشته با شکست مواجه شد و این بار نیز تصویر می کرد در جنگ ۱۲ روزه می تواند با از بردن ساختارهای نظامی و سیاسی و ایجاد اغتشاش و جنگ داخلی فروپاشی نظام از دورن رخ دهد.



امام جمعه قم بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه همه دنیا شاهد بود که ملت ایران با هر قوم و مذهبی با اتحاد و انسجام از ایران اسلامی دژی تسخیرناپذیر ساخت.



وی ادامه داد: عامل اصلی و مهم در ماندگاری ایران اسلامی، وحدت و انسحام ملی ایرانیان در برابر توطئه های دشمنان است و رهبر معظم انقلاب بعد از جنگ ۱۲ روزه نیز از آن به اتحاد مقدس یاد کردند.



آیت الله سعیدی افزود: ملت ایران تا زمانی که با هم متحد و همدل باشد، هیچ قدرتی قادر به شکست ایران اسلامی نخواهد بود.



وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم قم به مناسبت ۱۹ دی گفت: رهبر انقلاب به ملت فرمودند وحدت را حفظ کنید چرا که امت منسجم بر هر دشمنی و بر هر مشکلی فائق می‌آید.



امام جمعه قم اضافه کرد: آگاهی بخشی و بصیرت افزایی و امیدبخشی از مهمترین وظایف شبکه تبلیغ و دارندگان تریبون است، تا نقشه های خطرناک دشمنان به صورت مستمر در فضای مجازی و به خصوص برای نسل جوان تبیین و بازگو شود.



وی در ادامه با تبریک فرا رسیدن مبعث پیامبر اسلام گفت: قرآن کریم از نعمت مبعث این گونه نام برده که خداوند از دل مردم، پیامبری را به رهبری برگزیده و پیامبر اسلام نیز فرمود بعثت برای رشد مکارم اخلاق است و جامعه اسلامی باید دنبال اخلاق باشد و ما مفتخر هستیم که پیرو پیامبری با چنین رویکرد و هدفی هستیم و امام راحل نیز با همین هدف قیام و نظام اسلامی را برپا کرد و امروز خشم دشمنان از ایران نیز به همین دلیل است.



امام جمعه قم تصریح کرد: مردم مسلمان و انقلابی ایران اسلامی مصمم هستند که نظام پوشالی مستکبران را سرنگون و سرجایشان بنشاند.



عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: امروز اگر ترامپ فاسد و نتانیاهوی کودک کش پرچم قتل بر افراشته و ملت غزه را به خاک و خون می کشاند، ملت ایران نیز امید دارد به برکت علمدار کربلا حکومت آنان را سرنگون کند.



وی ابراز کرد: قرآن سوزان و آتش افروزان مساجد می خواهند، مساجد ما را به آتش بکشانند و ما نیز در برابر آنها خواهیم ایستاد.



وی با بیان اینکه ابرقدرت ما حکومت جهانی امام زمان (عج) است افزود: ملت ایران به قدرت امام زمان (عج) ترامپ ظالم را از تخت ابرقدرتی پایین می کشاند.



وی اضافه کرد: صهیونیست ها با اجیر کردن اراذل و اوباش ملت ایران را تهدید و به خاک و خون می کشد و ملت ایران نیز با جوانان خود انتقام سختی از آنان می گیرد و با همین مردم وفادار، ولایتمدار و انقلابی بساط صهیونیست های متجاوز و قاتل را بر خواهد کند.