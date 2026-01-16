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۲۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

۱۶ عامل تعرض به اماکن نظامی و عمومی در ازنا دستگیر شدند

۱۶ عامل تعرض به اماکن نظامی و عمومی در ازنا دستگیر شدند

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری ۱۶ نفر از عاملان تعرض به اماکن عمومی و نظامی و آتش‌سوزی خودروها و اموال خصوصی در ازنا خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان لرستان اعلام کرد: سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی شهرستان ازنا تعداد ۱۶ نفر از عاملان تعرض به اماکن عمومی و نظامی و آتش‌سوزی خودروها و اموال خصوصی مردم شریف شهرستان و همچنین عاملان اصلی اقدامات تروریستی را پس از شناسائی طی عملیات های متعدد دستگیر کردند از این افراد چند قبضه سلاح جنگی کشف شد.

کد مطلب 6722796

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    نظرات

    • ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      16 29
      پاسخ
      خسته نباشيد
    • ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      15 34
      پاسخ
      دستمریزاد.

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