۱۶ عامل تعرض به اماکن نظامی و عمومی در ازنا دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان لرستان اعلام کرد: سربازان گمنام امامزمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی شهرستان ازنا تعداد ۱۶ نفر از عاملان تعرض به اماکن عمومی و نظامی و آتشسوزی خودروها و اموال خصوصی مردم شریف شهرستان و همچنین عاملان اصلی اقدامات تروریستی را پس از شناسائی طی عملیات های متعدد دستگیر کردند از این افراد چند قبضه سلاح جنگی کشف شد.
خرمآباد - مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از دستگیری ۱۶ نفر از عاملان تعرض به اماکن عمومی و نظامی و آتشسوزی خودروها و اموال خصوصی در ازنا خبر داد.
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