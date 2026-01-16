۱۶ عامل تعرض به اماکن نظامی و عمومی در ازنا دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان لرستان اعلام کرد: سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در سازمان اطلاعات انتظامی شهرستان ازنا تعداد ۱۶ نفر از عاملان تعرض به اماکن عمومی و نظامی و آتش‌سوزی خودروها و اموال خصوصی مردم شریف شهرستان و همچنین عاملان اصلی اقدامات تروریستی را پس از شناسائی طی عملیات های متعدد دستگیر کردند از این افراد چند قبضه سلاح جنگی کشف شد.