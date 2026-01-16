مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا ظهر روز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴، ۱۳۸ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان کاشان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی ابراز کرد: از مجموع تعداد ۱۳۸ نفر از متقاضیان، ۱۲۱ نفر آقا و ۱۷ نفر خانم بوده‌اند که فرآیند ثبت‌نام تا پایان روز شنبه ۲۷ دی‌ماه ادامه دارد.

فرماندار کاشان با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری و حضور افراد توانمند و واجدشرایط در عرصه انتخابات از داوطلبان درخواست نمود هر چه زودتر با مراجعه به سایت وزارت کشور، ثبت‌نام خود را نهایی نمایند.

وی تاکید کرد: داوطلبان از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ روز شنبه ۲۷ دی ماه فرصت دارند تا با مراجعه سایت پنجره واحد وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir نسبت به ثبت‌نام غیرحضوری خود اقدام نمایند.