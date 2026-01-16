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۲۶ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

۱۳۸نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر در کاشان ثبت‌نام کردند

۱۳۸نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر در کاشان ثبت‌نام کردند

کاشان - فرماندار ویژه کاشان گفت: تا ظهر روز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴، ۱۳۸ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان کاشان ثبت‌نام کرده‌اند.

مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا ظهر روز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴، ۱۳۸ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان کاشان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی ابراز کرد: از مجموع تعداد ۱۳۸ نفر از متقاضیان، ۱۲۱ نفر آقا و ۱۷ نفر خانم بوده‌اند که فرآیند ثبت‌نام تا پایان روز شنبه ۲۷ دی‌ماه ادامه دارد.

فرماندار کاشان با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری و حضور افراد توانمند و واجدشرایط در عرصه انتخابات از داوطلبان درخواست نمود هر چه زودتر با مراجعه به سایت وزارت کشور، ثبت‌نام خود را نهایی نمایند.

وی تاکید کرد: داوطلبان از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ روز شنبه ۲۷ دی ماه فرصت دارند تا با مراجعه سایت پنجره واحد وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir نسبت به ثبت‌نام غیرحضوری خود اقدام نمایند.

کد مطلب 6722954

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