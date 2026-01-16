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۲۶ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

ثبت نام ۴۰۳ داوطلب در کردستان ویژه انتخابات شوراهای اسلامی شهر

ثبت نام ۴۰۳ داوطلب در کردستان ویژه انتخابات شوراهای اسلامی شهر

سنندج- رئیس ستاد انتخابات کردستان از ثبت نام ۴۰۳ داوطلب در کردستان ویژه هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر خبر داد.

علی اکبر ورمقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مردم استان کردستان از ثبت نام در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر اظهار کرد: تا کنون ۴۰۳ داوطلب در استان در این دوره از انتخابات ثبت نام کرده‌اند.

وی با اشاره به تفکیک جنسیتی ثبت نام کنندگان انتخابات افزود: از کل داوطلبان ۴۶ نفر زن و ۳۵۷ نفر مرد هستند که در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر مشارکت دارند.

رئیس ستاد انتخابات کردستان اذعان کرد: تعداد داوطلبان شهرستان سنندج ۱۱۲ نفر، شهرستان قروه ۵۸ نفر، شهرستان کامیاران ۲۷ نفر، شهرستان بیجار ۴۴ نفر و شهرستان دهگلان ۱۷ نفر ذست.

وی تعداد داوطلبان شهرستان سقز را ۲۶ داوطلب، تعداد داوطلبان سروآباد را ۱۸ نفر و آمار داوطلبان شهرستان مریوان را ۴۲ نفر برشمرد.

ورمقانی اذعان کرد: ۳۱ داوطلب در شهرستان بانه ثبت نام و در شهرستان دیواندره نیز ۲۸ نفر نام‌نویسی کرده‌اند.

وی یادآور شد: در همه فرمانداری‌های استان سه یا چهار کاربر آمادگی دارند تا اگر کسی موفق نشد از طریق سامانه ثبت نام کند، به فرمانداری‌ها مراجعه و آن‌ها را راهنمایی کنند.

رئیس ستاد انتخابات کردستان خاطر نشان کرد: در استان کردستان هزار و ۳۶۷ شعبه شهری و روستایی وجود دارد و برنامه‌ریزی شده است تا در همه هزار و ۳۳۴ روستای کردستان انتخابات برگزار شود.

وی تاکید کرد: از افرادی که واجد شرایط لازم هستند و در امور شهری تخصص دارند تقاضا داریم پای کار بیایند و از معتمدان نیز انتظار می‌رود که افراد دارای صلاحیت از نخبگان و اساتید دانشگاه را ترغیب کنند تا در انتخابات ثبت نام کنند.

ثبت نام داوطلبان شهرها از بیست‌ویکم دی آغاز شده است و به مدت هفت روز ادامه دارد.

ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستا نیز از بیست‌وچهارم بهمن آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6722974

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