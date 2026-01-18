عمارت منصوری پس از ۳۴ سال تملک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت میراث فرهنگی، در سال‌های اخیر پیگیری‌های زیادی از طریق میراث‌فرهنگی، فرمانداری ملایر، شهرداری و مسکن و شهرسازی برای تملک خانه منصوری ملایر از طریق جابه‌جایی املاک شهرداری با ملک مذکور صورت گرفت که بالاخره این مهم نتیجه داد و عمارت منصوری پس از ۳۴ سال به طور کامل تعیین تکلیف شد. در حال حاضر برای خانه منصوری کاربری فرهنگی و اجتماعی تعریف شده است.

به‌طور قطع استحکام‌بخشی و ترمیم این بنای تاریخی در جذب گردشگر و رونق بوم‌گردی نقش مهمی ایفا می‌کند و این اثر تاریخی قرار است همچون سایر مکان‌های تاریخی در شهرهای دیگر به یک المان و مکان هویتی در شهر تبدیل شود که قابل استفاده عموم مردم و گردشگران باشد.

سال ۱۴۰۱ سه دانگ از این عمارت تاریخی تحت تملک شهرداری درآمد و سه دانگ بعدی نیز در حیطه مالکیت تعداد زیادی از وراث قرار گرفته بود که طی رایزنی با وکیل وراث، بخش اعظمی از سه دانگ باقیمانده نیز تملک شود.

حدود ۱۵ شعیر از کل ملک باقی مانده بود که امسال در این رابطه چندین جلسه برگزار شد و مالکان قسمت باقیمانده حاضر شدند کار مرمت این اثر تاریخی را انجام دهند، به همین دلیل کار به مناقصه گذاشته شد و پیمانکار پروژه انتخاب شده است.