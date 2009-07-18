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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۲۷

عمارت صدیق دامغان به تملک میراث فرهنگی درآمد

سمنان - خبرگزاری مهر: کارشناس امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از تملک عمارت صدیق دامغان خبر داد.‌

یدالله یحیی ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: عمارت و حمام صدیق دامغان که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال به تملک این سازمان در آمده است.

وی افزود: این عمارت و حمام تاریخی مربوط به دوره قاجار است که با رضایت مالکان از طرف سازمان تملک شد.

کارشناس امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان با بیان اینکه 4.5 دانگ از این ساختمان تملک شده است، گفت: 1.5 دانگ باقیمانده این عمارت با مالکان آنکه در خارج از کشور به سر می ‌برند، در حال رایزنی است تا در آینده نزدیک تمام عمارت برای حفظ و احیا به تملک این سازمان در آید.

به گفته وی، این عمارت با مساحت بیش از 789 مترمربع در عرصه و 640 متر مربع اعیانی از با ارزش ‌ترین خانه ‌های دامغان بوده که در مرکز این شهر واقع است.

کد مطلب 914165

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