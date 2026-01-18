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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

محور جدید هشتگرد-طالقان به دلیل یخبندان مسدود است

محور جدید هشتگرد-طالقان به دلیل یخبندان مسدود است

کرج-مدیرکل راهداری استان البرز اعلام کرد: محور جدید هشتگرد-طالقان به دلیل شرایط جوی و یخبندان تا اطلاع بعدی مسدود است.

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان اظهار کرد: طبق آخرین تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری، ترافیک در آزادراه کرج- تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.

وی در خصوص وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی استان بیان کرد: همچنین ترافیک در محور کرج-چالوس و تهران-شمال هم روان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز تصریح کرد: عملیات عمرانی در محدوده بهشت سکینه آزادراه کرج-قزوین همچنان ادامه دارد و به رانندگان توصیه می‌شود با صبوری و احتیاط از این نقطه عبور کنند.

کد مطلب 6723876

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