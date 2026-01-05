ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران

داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی استان البرز در صبح دوشنبه، اظهار کرد: در حال حاضر کلیه محورهای مواصلاتی استان البرز فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی عادی است.
وی افزود: تردد در محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال (در مسیر رفتوبرگشت) بهصورت روان در جریان است.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراه قزوین–کرج–تهران گفت: ترافیک در این آزادراه در محدوده پایانه تا پل کلاک بهصورت سنگین گزارششده است.
باقرجوان در پایان خاطرنشان کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند.
