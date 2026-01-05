حمل بیش از ۹.۵ میلیون تن کالا از البرز به سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نفری ظهر دوشنبه در تشریح عملکرد این بخش در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: حجم کل کالای حمل‌شده از مبدأ استان البرز به سراسر کشور در دوره مذکور، معادل ۹ میلیون و ۵۹۶ هزار تن بوده است.

وی افزود: مقایسه این آمار با ۹ میلیون و ۲۴۰ هزار تن کالای جابه‌جا شده در ۹ ماهه مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده رشد کمی ۳.۸ درصدی در تناژ حمل‌ونقل کالا در جاده‌های استان است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز همچنین به تعداد اسناد حمل صادر شده اشاره کرد و گفت: طی ۹ ماهه امسال، ۸۹۵ هزار فقره بارنامه جهت جابه‌جایی کالا صادر شده که این آمار نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایشی ۱۰.۶ درصدی را تجربه کرده است.

نفری در پایان خاطرنشان کرد: این افزایش قابل توجه در میزان تناژ و تعداد بارنامه‌های صادره، نشان‌دهنده پویایی و عملکرد مثبت بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان است که نقش مؤثر البرز را در تسهیل زنجیره تأمین و توزیع کالا در سطح ملی، تقویت می‌کند.

‌