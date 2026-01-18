استاندار گیلان: دستگاه های متولی برای به تعادل رسیدن بازار تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر،هادی حق شناس عصر یکشنبه در نخستین نشست کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در استانداری گیلان با بیان اینکه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزار تومان رسید، اظهار کرد: هم اینک تمام اجناسی که در بازار عرضه می‌شود برای ۴۰ روز گذشته است؛ مرغی که در بازار عرضه می شود دان آنها با ارز قبلی بوده و روغن و تخم مرغ نیز همینطور است و تصمیمی که گرفته شد.

وی با تاکید بر اینکه همه ما باید مراعات حال مردم را بکنیم و با اشاره به طرح کالابرگ جدید الکترونیکی اضافه کرد: دولت سرانه ماهانه یک میلیون تومان و تسهیلات ۲۰ میلیون تومان به ازای هر خانوار را در نظرگرفته است همه ما باید رعایت کنیم تا هر چه زودتر این شرایط گذار را سریع بگذرانیم و بازار به شرایط اولیه برسد.

حق شناس با اشاره به سوء استفاده برخی در چنین شرایطی ( موضوع نقل و انتقال ارزی) اظهار کرد: تعدادی بسیار اندک از این شرایط سوء استفاده می‌کنند و این موضوع همیشه بوده، هست و خواهد بود؛ تمام تلاش فرمانداران در شهرستان‌های مختلف گیلان و دستگاه‌های نظارتی جلوگیری سوء استفاده گران را بگیرند.

وی به برگزاری نشست‌های کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در سطح کشور و در استان‌ها بیان کرد: فرمانداران در شهرستان های مختلف گیلان این نشست‌ها را برگزار کنند تا این شرایط هر چه زودتر به سرانجام برسد.

استاندار گیلان در ادامه با بیان اینکه در بنادر حدود ۱.۵ میلیون تن ذرت، سویا، کنجاله وجود دارد و در بازارگاه تقریبا نزدیک به ۱۰ برابر نیاز عرضه می شود اضافه کرد: عرضه بخش دان به وفور وجود دارد و حداکثر تا پایان هفته همه چیز به شرایط عادی خواهد رسید.