رخت سیاه بر تن سبزقبا؛ پناه امن مردم دزفول را آتش زدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رویا رجبی: همه چیز از شامگاه ۱۸ دی ماه یعنی همان پنجشنبه سیاه آغاز شد، زمانی که تعدادی از مردم حوالی ساعت ۲۰ خود را به خیابان شریعتی که هسته مرکزی دزفول است، رساندند، پس از دقایقی از شروع اعتراضات، مردمی که برای اعتراض به خیابان آمده بودند به یکباره با صحنه های عجیب و ترسناکی مواجه شدند، گروه هایی چند نفره با صورت های کاملا پوشیده شده و انواع سلاح و مواد محترقه که بدون واهمه در دست داشتند وارد جمعیت شدند و آنجا بود که اعتراضات در کمتر از چند دقیقه رنگ و بوی فتنه و آشوب گرفت. در این میان برخی از مردم با مشاهده این افراد از جمعیت خارج شده و به سمت خانه های خود روانه شدند تا با قاطعیت نشان دهند که صف مردم معترض از اغتشاشگران جداست.

اغتشاشگران اما در چند دقیقه خیابان شریعتی و خیابان امام خمینی را مسدود کردند و با ایجاد ناامنی و آشوب در خیابان های اصلی شهر، موجب ملتهب شدن اوضاع و برهم زدن امنیت عمومی شدند.

در این بین اما اتفاق ناگواری در حال رخ دادن بود، اغتشاشگران به تخریب اموال عمومی، آتش زدن بانک ها و بستن خیابان ها اکتفا نکرده و به مأمن امن مردم دزفول یعنی حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) هجوم برده و بی تفاوت نسبت به حضور مردم و کودکان بی دفاع و بی گناه در این آستان مقدس اقدام به آتش زدن تمام نقاط حرم، تاسیسات و فروشگاه های اطراف آن کردند و با مسدود کردن خیابان‌ها مانع از حضور آتش نشانان شدند تا ضریح به طور کامل بسوزد و تخریب شود.

در عرض چند دقیقه شعله های آتش از جای جای آستان سبزقبا زبانه زد و حرم مطهر برادر امام هشتم در آتشِ فتنه گران و مزدوران تروریست سوخت و در این بین اگر معجزه خداوند نبود می بایست شاهد یک فاجعه انسانی در اثر این حادثه باشیم چرا که بر اساس مستندات و شواهد، آشوبگران مسلح در آن شب کذایی قصد کشتن انسان های بیگناه حاضر در این مکان مقدس را داشتند.

پناهگاه امنی برای مردم دزفول بود

سید علی موسوی یکی از ساکنان کوچه های منتهی به حرم مطهر سبزقبا است. وی در خصوص آن پنجشنبه سیاه در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: به دلیل شنیدن صداهای پی در پی انفجار وارد حیاط خانه شدم و به یکباره زبانه های آتش توجهم را جلب کرد. به خودم آمدم و دیدم حرم حضرت سبزقبا به آتش کشیده شده است، نمی توانستم این حجم از قساوت و جنایت را بپذیرم و لذا خودم را با وجود خطر به نزدیک واقعه رساندم.

وی ادامه می دهد: به حرم که رسیدم قلبم و چشمانم توان باور کردن آنچه می دید را نداشت. این اتفاق هرگز نمی تواند کار مردم عادی و معترضان باشد چرا که من در میان جمعیت چهره های عجیبی را می دیدم که هرکدام در حال انجام یک اقدام ترسناک بود که انگار برایشان مانند آب خوردن بود. وقتی به حرکات و اقداماتشان نگاه می کردم کاملا مشهود بود که اینها آموزش دیده هستند.

موسوی با محکوم کردن این جنایت، می گوید: چند روز از این واقعه دردناک گذشته اما همه ما همچنان در بهت و حیرت هستیم، بنده مانند بسیاری دیگر از همشهریانم هرگاه به دنبال آرامش بودم خودم را برای نماز و یا قرائت قرآن به حرم سبزقبا می رساندم.

وی ادامه می دهد: این مکان پناهی برای مردم از تمام نقاط کشور بود و یکی از پربازدیدترین مکان های دزفول در ایام تعطیلات به ویژه نوروز محسوب می شود اما اکنون دو ماه مانده به سال جدید، چیزی از این حرم باقی نمانده است.

وی با تشبیه اقدامات آشوبگران در پنجشنبه سیاه دزفول به ویژه هتک حرمت به کتاب آسمانی قرآن کریم و حرم مطهر سبزقبا (ع)، بیان می کند: اقدامات و رفتارهایی که آن شب از سوی آشوبگران در حرم مطهر سبزقبای دزفول شاهد بودیم دقیقا همانند رفتار وحشیانه و غیر انسانی گروهک های داعش بود و اگر بخواهم تشبیه تاریخی از این واقعه داشته باشم می توانم بگویم آن شب مرا به یاد صحنه های واقعه دردناک کربلا می اندازد.

کار انسان های عادی نبود

ناصر بخشی که از شاهدان عینی این اتفاق است در حالیکه بغض های پی در پی گلویش را فشار می دهد، در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: درست می گویند که پنجشنبه شب ادامه همان جنگ ۱۲ روزه بود چرا که هیچ فطرت پاکی به خودش اجازه دست درازی به مقدسات را نمی دهد. این هتک حرمت و اقدامات شیطانی قطعا از سوی گروه های تروریستی آموزش دیده از سوی آمریکا و اسراییل است.

وی می افزاید: سوزاندن حرم مطهر سبزقبا (ع) کاملا برنامه ریزی شده بود چرا که اغتشاشگران در عرض چند دقیقه کوتاه تمام مراحل فاجعه را طی کرده و به شکل دقیق و هدفمند اقدام به سوزاندن حرم و اطراف آن کردند. تمام امکانات لازم اعم از انواع سلاح سرد و گرم، بنزین، فندک، چوب و کوکتل موتولوف و...نیز به همراه داشتند.

بر جان من آتش زدند

از ناتوانی و کهولت سن توان ایستادن ندارد و بر روی صندلی کوچک خود در محوطه حرم سوخته شده سبزقبا نشسته و به نقطه ای خیره است. نزدیکش می شوم و می پرسم مادر اینجا چه می کنی؟ گویی منتظر این سوال بود... درحالیکه اشک چشمانش سرازیر می شود با صدای لرزان می گوید پس کجا بروم؟ کجا را دارم که بروم؟

از زمانی که همسرم و برادرم در جنگ تحمیلی شهید شدند تنها جایی که مرهمی بر دل زخمی ام می شد همین جا بود. سال هاست هر روز به سبزقبا می آیم و روح برادر و همسرم را در نزدیکم احساس می کنم. اگر یک روز به حرم حضرت سبزقبا نیایم گویی چیزی از وجودم کم شده است و آرامش ندارم‌.

این بانوی سالخورده دزفولی ادامه می دهد: اکنون آشوبگران پناهم را سوزانده اند و گویا بر جان من آتش زده اند. بر تک تک عاملان این اتفاق شوم لعنت می فرستم.

تشریح خسارات وارده به حرم

مدیر حرم حضرت سبزقبا (ع) که خود در آن شب تلخ در دفتر حرم حضور داشته در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: متاسفانه ضریح، آینه کاری بالای ضریح، گچکاری، تاسیسات آب و برق، سیستم صوتی، سنگ‌های مرمر حیاط، ضریح، پارکینگ و تمام وسایل حرم در این فاجعه دردناک به طور کامل نابود شده اند.

علیرضا زربخش با بیان اینکه ضریح حضرت سبزقبا(ع) به طور کامل منهدم شده است، می افزاید: در ورودی، دفتر مدیریت و حتی فروشگاه محصولات فرهنگی حرم نیز به طور کامل سوخته و نابود شده است‌.

مدیر حرم حضرت سبزقبا (ع) با اشاره به اعلام کارشناسان مبنی بر استفاده از مواد محترقه و تی ان تی در تخریب و آتش زدن ضریح، می گوید: در زمان هجوم اغتشاشگران بنده به همراه تعدادی از خادمان و تعداد قابل توجهی از مردم بی گناه در حرم حبس شده بودیم و اغتشاشگران مسلح تمام تلاش خود را برای کشتن ما انجام دادند اما قطعا تا خداوند نخواهد برگی از درخت نخواهد افتاد.

زربخش ادامه می دهد: برای نجات جان زنان و کودکان حاضر در حرم جان خود را در دست گرفتیم و در میان شعله های آتش و دود، پرتاب مواد محترقه و سنگ پرانی های پی در پی آشوبگران، خوشبختانه موفق به فراری دادن این افراد بیگناه از در پشتی حرم مطهر شدیم. هرچند آشوبگران در تلاش برای کشتن ما به وسیله قمه و یا زنده سوزاندن ما بودند که خوشبختانه ما و کارکنان و خادمان حرم نیز با همراهی و پشتیبانی قابل ستایش یکی از ساکنان همسایه حرم از مرگ حتمی نجات یافتیم.

وی می گوید: آشوبگران اقدام به آتش زدن وسایل نقلیه مردم بیگناه کرده و هرچه بر سر راهشان بود را نابود کردند.

شناسایی و دستگیری عاملان آتش زدن حرم مطهر سبزقبا (ع)از همان ساعات نخست وقوع این حادثه تلخ آغاز شد. دستگاه های امنیتی استان خوزستان تلاش های خود را برای شناسایی عاملان این حادثه آغاز کردند و خوشبختانه در تاریخ ۲۴ دی ماه جاری اداره کل اطلاعات خوزستان با صدور اطلاعیه ای از شناسایی و بازداشت عاملان آتش زدن امام‌زاده سبزقبا (ع) دزفول و مرقد سردار سپهبد رشید خبر داد.

در اطلاعیه اداره کل اطلاعات خوزستان آمده بود: اعضای گروهی که اقدام به هتک حرمت و آتش زدن مرقد مضجع شریف «حضرت محمد ابن موسی کاظم (ع)» مشهور به امامزاده «سبزقبا» در شهر دزفول کرده بودند، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات خوزستان شناسایی و عامل اصلی (به اصطلاح لیدر عملیات) بازداشت شد.

آغاز بازسازی حرم مطهر

فرماندار ویژه دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن محکوم کردن هتک حرمت به کتاب آسمانی قرآن، حرم مطهر سبزقبا و مزار سردار رشید اسلام، می گوید: بازسازی حرم مطهر سبزقبا(ع) و اماکن خسارت دیده دزفول با جدیت آغاز شده است.

علیرضا خردمند می‌افزاید: مردم دزفول می توانند از طریق واریز وجه به شماره حساب رسمی که از سوی مسئولان حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع) در رسانه ها منتشر شده در بازسازی این مکان مقدس همکاری کنند.

مردم دزفول از همان شب وقوع این حادثه تروریستی، با حضور در کنار بقایای ضریح مقدس حضرت سبزقبا(ع) و مزار سردار رشید به عزاداری های انفرادی و گروهی پرداختند و همزمان با شهادت امام موسی کاظم(ع) جمعیت کثیری از مردم دزفول با اجتماع در حرم حضرت سبزقبا(ع) به عزاداری و ادای احترام به ساحت این امامزاده پرداختند.

بدون شک، این روزها مطالبه مهم مردم انقلابی کشور به ویژه مردم ولایتمدار شهرستان دزفول، رسیدگی فوری به پرونده عاملان این رخداد تلخ و اشد مجازات برای این آشوبگران است مطالبه ای که قطعا تحقق آن در اولویت دستگاه های امنیتی کشور و استان خواهد بود.