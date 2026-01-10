بیانیه امام جمعه دزفول در پی هتک حرمت به حرم مطهر حضرت سبزقبا (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود بهرام پور ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری بیان کرد: تروریست‌های مسلح شامگاه پنج شنبه ۱۸ دی ماه با حمله و آتش زدن حرم مطهر امامزاده محمد بن موسی بن جعفر الکاظم (سبزقبا (ع)) دزفول به این آستان مقدس که مورد احترام همه دلدادگان اهل بیت (ع) در این شهرستان و همه شهرهای کشور می‌باشد را مورد هتک حرمت قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه تروریست‌های مسلح نیز به مزار سپهبد شهید غلامعلی رشید و فرزند شهیدش در این حمله جسارت کردند، ادامه داد: این اقدام نشانه عجز و ناتوانی مزدوران صهیونیستی است که در جنگ ۱۲ روزه نتواتستند به اهداف شومشان دست یابند و به مزار این سردار رشید اسلام جسارت کردند.

امام جمعه دزفول تاکید کرد: تروریست‌های مزدور مسلح که قصد سوریه سازی کشورمان را دارند و به مساجد، بقاع متبرکه و حوزه‌های علمیه حمله و هتک حرمت می‌کنند هیچ گاه نخواهند توانست ملت متحد ایران را مورد تهدید قرار دهند.

حجت الاسلام بهرام پور ضمن محکومیت هتک حرمت به آستان مقدس امامزاده سبزقبا برادر گرانقدر حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) خواستار برخورد قاطع با تروریست‌های مسلح و هتاکان به این حرم مطهر شد.