قدردانی نمایندگان مجلس از مشارکت فعال و مسئولانه بانک مسکن در نهضت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ نمایندگان منتخب مردم شهرهای مختلف در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بانک مسکن، تلاش‌ها و خدمات این بانک در راستای تسریع تامین مالی منابع مالی، تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات و حمایت از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف کشور را جلوه‌ای روشن از تعهد، مدیریت کارآمد و باور به خدمت‌رسانی صادقانه به مردم در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام دانستند.

نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، عملکرد شایسته بانک مسکن در اجرای طرح‌های بزرگ مسکن کشور به ویژه طرح نهضت ملی را در چارچوب تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلان گام دوم انقلاب عنوان کردند.

آنان در نامه‌ای به دکتر خورسندیان، بر نقش موثر بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی این بخش و بازوی مالی دولت در پیشبرد عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه در تامین مسکن تاکید کردند.

«محمدمنان رئیسی» نائب رئیس اول کمیسیون عمران و «مجتبی یوسفی»،«ابراهیم نجفی»، «علیرضا نثاری» و «غلامرضا شریعتی» از دیگر اعضای این کمیسیون؛ همچنین «حاکم ممکان» سخنگوی کمیسیون اقتصادی و «هادی محمدپور»، «محمد باقری»، «رسول بخشی دستجردی»، «زهرا خدادادی» و «حسین صمصامی» در این کمیسیون به همراه «ابوالفضل ابوترابی»، «عبدالحسین همتی»، «فرهاد طهماسبی»، «علی آذری»، «ابراهیم نجفی»، «فرامرز شهسواری»، «عبدالوحید فیاضی»، «امیرحسین نظری»، «مهرداد گودرزوند چگینی»، «فاطمه محمدبیگی»، «کوچکی نژاد»،«علی اصغر باقرزاده» و «محمدباقری» از جمله نمایندگان مردم در شهرهای مختلف هستند که سالروز تاسیس بانک مسکن را گرامی داشته و از بانک مسکن به عنوان بازوی مالی دولت در تامین مسکن در اقصی نقاط کشور تقدیر کردند.

این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی که همزمان با فرا رسیدن هشتاد و هفتمین سالروز تاسیس بانک مسکن صورت گرفته است؛ نشان از اهمیت اقدامات، خدمات خالصانه و جهادی این بانک در تامین مالی ۳۸۸هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در نگاه مجلس قانون‌گذار و نمایندگان و خادمان مردم دارد.

بانک مسکن در ۲۵ دی ماه سال ۱۳۱۷ به عنوان بانک تخصصی در امر مسکن و ساختمان تاسیس شد و در حال حاضر به عنوان بانک توسعه ای – تخصصی در حوزه مسکن و توسعه شهری؛ علاوه بر ارایه خدمات متنوع در حوزه بانکی و مالی؛ با پشتیبانی از اجرای اهداف کلان دولت در توسعه کمی و کیفی بخش مسکن و رونق آن، نقش موثری در توانمندسازی مالی فاقدین مسکن، تأمین مالی، اجرای برنامه‌های مالی- بانکی طرحهای توسعه ای دولت در حوزه مسکن و توسعه شهری و بازآفرینی شهری ایفا می نماید.