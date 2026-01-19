به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه استان سمنان درخصوص شناسایی و دستگیری لیدرها و عوامل تروریستی آشوب‌های اخیر اطلاعیه ای مهم صادر کرد که متن آن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به استحضار عموم مردم شریف و انقلابی استان سمنان می‌رساند؛

با هوشیاری و رصد دقیق به عمل آمده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان،بخش عمده ای از هسته‌ها و عوامل داخلی و مرتبط با گروه‌های تروریستیِ صهیونیستی دست‌اندرکار اغتشاشات اخیر که اقدام به برهم زدن امنیت و نظم عمومی در شهرهای این استان نموده بودند شناسایی و دستگیر شدند و روند برخورد و ضربه به سایر گردانندگان این فتنه آمریکایی صهیونیستی همچنان در دست اقدام است.

اقدامات غیرقانونی و تخریبی که توسط عناصر اصلی این اغتشاشات صورت گرفت، با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود که با جانفشانی و مجاهدت مدافعان امنیت و بصیرت و خروش انقلابی مردم آگاه استان سمنان دشمنان را از رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذاشتند.

سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با گرامیداشت شهدای مقتدر مدافع امنیت ضمن تقدیر از همکاری و همراهی بی‌نظیر مردم شریف استان با سربازان گمنام امام زمان (عج) در جامعه اطلاعاتی، تقاضا دارد شهروندان با هوشیاری کامل، هرگونه فعالیت یا تحرک مشکوک را به ستاد خبری اطلاعات بسیج به شماره تلفن ۱۱۴ گزارش نمایند تا با مشارکت مردمی در حفظ امنیت پایدار،شاهد آینده‌ای روشن در تحقق تمدن نوین اسلامی باشیم.