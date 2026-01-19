به گزارش خبرنگار مهر، رمان و سریال «صد سال تنهایی» موضوع قسمت جدید برنامه «آنسوی جلد» بود و در این برنامه کاوه میرعباسی از مترجمان مطرح ادبیات درباره ارزشهای ادبی «صد سال تنهایی» گفت: این کتاب یکی از شاهکارهای ماندگار ادبیات جهان است که به دلایل متعددی کتابی ارزشمند به حساب میآید. بداعت و جذابیت روایی داستان بسیار پرکشش و بینظیر است. همچنین تخیل خارقالعاده داستان در عین شگفتانگیز بودن، نظاممند است. گاهی قوت تخیل در داستانها به صورت وحشی به کار میرود و نظم ندارد اما اینجا کاملا نظاممند است.
این مترجم درباره اقتباس از رمان «صد سال تنهایی» و سریالی که سال گذشته توسط نتفلیکس عرضه شد توضیح داد: اقتباس سریالی این کتاب خوب و قابل قبول شده است. اگر اقتباس از «صد سال تنهایی» به سبک فیلمهای هالیوودی انجام میشد داستان لطمه میخورد. خوشبختانه در سریال از رنگ و لعاب فیلمهای مارول خبری نیست و داستان به واقعیت نزدیک است.
وی درباره شخصیت پردازی نیز عنوان کرد: شخصیتهای سریال بومی هستند و همه جا سایه رئالیستم بر داستان سنگینی میکند. به هر صورت رمان «صد سال تنهایی» یکی از شاهکارهای رئالیسم جادویی است و در سریال رئالیسم فدای امر جادویی نشده است. شخصیتها و فضاها همه ملموس و واقعی و باورپذیر هستند. فکر میکنم دقیقترین صفتی که میتوانم به کار ببرم این است که سریال اصالت و تشخص دارد و توانسته مابهازای تصویری خوبی برای کتاب باشد.
میرعباسی درباره این کتاب مطرح نیز تصریح کرد: «صد سال تنهایی» را میتوان تاریخ اسطورهای آمریکای لاتین هم دانست. ما صرفا شاهد یکسری رویدادهای شگفت در کتاب نیستیم بلکه مجموعه ای از رویدادهای تاریخ آمریکای لاتین در کتاب آمده که مبنا و پایه واقعی دارد. مثلا کمپانی موز مابهازای یونایتد فوروت است که آمریکای لاتین را استثمار میکرد. در چند جای رمان به کشتاری که این کمپانی انجام میدهد اشاره میشود و یکی از عناصر کلیدی داستان است.
وی داستان «صد سال تنهایی» را بسیار منسجم و فشرده دانست و بیان کرد: وقتی خودم برای اولین بار کتاب را خواندم نمیتوانستم آن را زمین بگذارم. مارکز بارها گفته نویسنده مجاز است هر مزخرفی بگوید به شرطی که بتواند باورپذیرش کند. باورپذیر بودن به معنای مطابقت داشتن با واقعیت نیست بلکه منظور باورپذیری در منطق روایی داستان است. مثلا وقتی یکی از شخصیتهای رمان کشته میشود و خونش از آشپزخانه و مطبخ بیرون میآید و در کوچهها روان میشود با هیچ واقعیت ملموسی مطابقت ندارد ولی در منطق خود رمان کاملا این اتفاق پذیرفته میشود. یا در جایی دیگر از داستان ما ماجرای قصه شخصیت رمدیوس را که به آسمان پرواز میکند، میپذیریم. تمام اینها را ما در چارچوب منطق روایی داستان باور میکنیم.
میرعباسی درباره تجربه ترجمه کتابی مثل «صد سال تنهایی» گفت: ترجمه چنین کتابی دشواری خیلی خاصی ندارد. من بیشتر از هر نویسندهای از مارکز ترجمه کردهام. ترجمه کتاب «صد سال تنهایی» خیلی دشوار نیست ولی خیلی هم آسان نیست. وقت معقولی برد و فکر کنم در هشت ماه آن را ترجمه کردم. در بین کتابهایی که از مارکز ترجمه کردهام «عشق در روزگار وبا» به خاطر جملههای طولانیاش از همه دشوارتر بود اما در میان کتابهای مارکز از همه دشوارتر «پاییز پدرسالار» است. چون ۱۳۷ صفحه در متن اسپانیایی است که نویسنده نقطهای نمیگذارد. ترجمه چنین کتابی بسیار دشوار است و من هنوز فرصت نکردهام آن را ترجمه کنم.
برنامه «آنسوی جلد» به تهیه کنندگی سجاد کلبادینژاد اجرا و سردبیری احمد محمدتبریزی و عطیه موذن و گزارشگری آوا نوری یکشنبهها ساعت ۲۱ از شبکه رادیویی نمایش پخش میشود.
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