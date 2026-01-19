به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۴ تفاهم نامه همکاری پلیس راهور فراجا با منطقه آزاد انزلی در ستاد پلیس راهور فراجا به امضا رسید.

به موجب این تفاهم نامه اجرای طرح رونمایی خودروهای پلاک منطقه آزاد (۵سال کارکرد) از دهه فجر سال جاری آغاز خواهد شد.

گفتنی است بر اساس تفاهم نامه‌ای که با حضور رئیس پلیس راهور فراجا و رئیس منطقه آزاد انزلی منعقد که مقرر شد پلیس راهور فراجا نسبت به تاسیس شهرک آزمایش در وسعت ۳ هکتار در منطقه آزاد انزلی اقدام و خدمات مورد نیاز را به متقاضیان ارائه دهد.

سردار سیدتیمور حسینی در حاشیه این جلسه در خصوص تفاهم نامه همکاری با منطقه آزاد انزلی بیان داشت : به موجب این تفاهم نامه اجرای طرح رونمایی خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی (5سال کارکرد) از دهه مبارک فجر سال جاری آغاز خواهد شد.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه ای که امروز منعقد گردید، مقرر شد پلیس راهور فراجا نسبت به تاسیس شهرک آزمایش در وسعت 3 هکتار در منطقه آزاد انزلی اقدام و خدمات مورد نیاز را به متقاضیان ارائه دهد.

سردار حسینی در پایان تاکید کرد: ان شالله در آینده نزدیک پلاک ویژه مناطق گردشگری در مناطق آزاد کشور رونمایی خواهد شد.