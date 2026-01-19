مسئولین دو برابر کار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، khamenei.ir نوشت: در سرمقاله روزنامه صدای ایران آمده است، وضع اقتصادی، خوب نیست. معیشت مردم مشکل دارد و مسئولین دولتی باید دو برابر همیشه کار کنند تا مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل کنند. این جملات بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز بعثت پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآلهوسلم بود که پس از حمایت ایشان از رئیسمحترمجمهور و سایر مسئولان کشور مطرح شد.
مردم ایران از ابتدای انقلاب اسلامی با تحریمهای اقتصادی دشمنان کشور مواجه شدند. فشارهای اقتصادی خارجی پس از دو دهه رشد اقتصادی مناسب در دهههای هفتاد و هشتاد (در پی یک دهه جنگ تحمیلی در دههی شصت) شکل جدیتری بهخود گرفت و البته یک دهه انفعال نسبت به اجرای دقیق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مصونسازی کشور از تکانههای اقتصادی خارجی در دههی نود معیشت مردم را با مشکلاتی مواجه ساخت.
نقشهی دشمن این بود که از طریق مشکلات اقتصادی و معیشتی، مردم را وادار کند تا از درون کشور با مؤلفههای قدرت ملّی و زمینههای پیشرفت اقتصادی ایران مقابله کنند. تجربه نشان داد که اگرچه مردم گاه به انفعال برخی مجریان و مسئولان در مصونسازی اقتصاد از شوکهای بیرونی اعتراض میکنند، اما با بصیرتی مثالزدنی در تاریخ همواره پشتیبان حرکت ایران در مسیر پیشرفت هستند.
دوشنبه ۲۲ دیماه مردم ایران در شهرهای مختلف، میلیونی به خیابانها آمدند تا نشان دهند نقشهی دشمن را بهخوبی میشناسند و در باطلکردن این نقشه بسیار توانمند هستند. همین مردم بزرگ و بصیر که در حمایت از ایران اسلامی هیچگاه کم نگذاشتهاند، در حوزهی اقتصاد و معیشت، بهحق اعتراضها و انتقادهایی دارند.
رهبر انقلاب در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئتدولت (شهریورماه سال جاری) در مورد تأمین بهموقع کالاهای اساسی، جلوگیری از گرانیهای عارضی و دلبخواهی در بازار، رقابتی کردن واردات کالاهای اساسی و تنوعبخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی توصیههایی را مطرح کرده بودند.
ایشان همچنین در همان دیدار با تأکید بر حل مسائل معیشتی مردم، فرمودند: «باید ترتیبی اتّخاذ بشود که مردم بتوانند نزدیک به ده قلم کالا را بدون دغدغه با قیمت ثابت تهیّه کنند.» این تنها بخشی از مطالبات و تأکیدات رهبر انقلاب در مورد معیشت و اقتصاد در سال جاری است. نگرانیها و انتقادات معیشتی مردم، بهحق است، و باید مورد توجه مسئولان قرار گرفته و برطرف شوند.
بازاریها هم از این قاعده مستثنی نیستند. اعتراضاتی دارند. رهبر انقلاب نیز در دیدار روز میلاد امیرالمؤمنین علیهالسلام و در سالگرد شهید سلیمانی در مورد بازاریها فرمودند: «حرفشان حرف درستی بود». روشن است که فعال اقتصادی ثبات فضای کسبوکار میخواهد و این مهم، با نوسانات قابل توجه ارزش پول ملّی قابل جمع نیست. بنابراین عدم ثبات در ارزش پول ملّی، موجب اعتراض بازار میشود.
با این حال تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است که بازار و بازاری همواره جزو وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی بوده و هستند. جمهوری اسلامی ایران هدفی جز تقویت بخش خصوصی واقعی ندارد. جانمایهی سیاستهای کلی اصل ۴۴ همین بود.
اعتراضات را باید به رسمیت شناخت. مسئولان باید حرف مردم در مورد مسائل معیشتی را بشنوند. باید پای صحبت فعالان اقتصادی و اهالی بازار بنشینند و مسائل ایشان را حل کنند. اگر رهبر انقلاب تأکید میکنند که مسئولان باید برای حل مشکلات اقتصادی دوبرابر همیشه کار کنند، برای این است که این مردم شریف با وجود مشکلاتی که از یک سو ریشه در تشدید تحریمهای ظالمانه در دههی نود دارد و از دیگر سو بهدلیل برخی کمکاریها در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مصونسازی اقتصاد از شوکهای خارجی است، همواره پشتیبان نظام اسلامی و پاسدار مؤلفههای پیشرفت ایران بودند.
مردم هیچگاه اجازه ندادهاند کسی امنیت -که کالای عمومی و شرط لازم پیشرفت کشور است- را در مذاکره بفروشد. هیچگاه راضی نشدهاند در دورههای وفور درآمدهای نفتی، توسعهی زیرساختها (نظیر زیرساختهای حملونقل یا انرژی) فدای رفاه کوتاهمدت و واردات بیرویه شود. هیچگاه دست از تلاش برای دستیابی به مرزهای دانش که پیشنیاز پیشرفت هر کشور مستقلی است، دست نکشیدهاند؛ از فناوری هستهای گرفته، تا نانو، زیستفناوری، فناوری ماهواره و اخیراً نیز هوش مصنوعی. ایرانیها نشان دادند ایران با برخی کشورهای منطقه که نفت میفروشند و رفاه موقت میخرند، تفاوت ماهوی دارد. چنین مردمی شایستهی بهترینها هستند و حق ایشان است که مسئولان با تلاشی دوبرابر همیشه، برایشان ثبات فضای کسبوکار و بهبود وضع معیشت را فراهم کنند.
در مقابل اما رئیسجمهور و دولت آمریکا از هیچ تلاشی برای ضربهزدن به معیشت مردم فروگذار نمیکنند. عجیب نیست که دقیقاً پس از حضور میلیونی مردم و فروکش کردن آتش فتنهی آمریکایی اخیر، اولین اقدامی که رئیسجمهور آمریکا انجام داد وضع تعرفهی ۲۵ درصدی بر کشورهایی بود که با ایران مراودهی تجاری دارند! از نگاه او باید به سفره و معیشت این مردم عزیز -بهدلیل بصیرت و پایبندیشان به امنیت ملی و منافع ملی- حمله شود. البته که این سیاست نیز ایران و اقتصاد ایران را قویتر خواهد کرد.
برنامهی دشمن تشدید چرخهی شوم «آشوب-فشار اقتصادی» است. تجربه نشان داده هر بار آشوب و اغتشاش در کشور شکل گرفت، دشمن بلافاصله فشارهای اقتصادی خارجی را تشدید کرد. آشوب و فشار اقتصادی حلقههای یک زنجیره و دو لبهی یک قیچی هستند. در فتنهی اخیر نیز عملاً آشوبگران و تروریستهای مسلح، اعتراضات بهحق فعالان اقتصادی و عموم مردم را ربودند. در نهایت نیز پس از حضور بهموقع مردم در صیانت از منافع ملّی، مجدداً همین مردم بودند که هدف تروریسم اقتصادی ایالات متحده قرار گرفتند. در چنین چارچوبی هم تلاش دوبرابر مسئولان برای صیانت از اقتصاد و معیشت مردم ضروری است و هم حمایت از رئیسجمهور و مسئولان کشور.
معیشت مردم مشکل دارد و مسئولین دولتی باید دو برابر همیشه کار کنند تا مشکلات حل شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، khamenei.ir نوشت: در سرمقاله روزنامه صدای ایران آمده است، وضع اقتصادی، خوب نیست. معیشت مردم مشکل دارد و مسئولین دولتی باید دو برابر همیشه کار کنند تا مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل کنند. این جملات بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز بعثت پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآلهوسلم بود که پس از حمایت ایشان از رئیسمحترمجمهور و سایر مسئولان کشور مطرح شد.
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