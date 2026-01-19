ثبت نام ۲۱۳ داوطلب برای انتخابات شورای اسلامی شهر قدس

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحینژاد فرماندار و رییس هئیت اجرایی انتخابات حوزه انتخابیه قدس بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات ثبت نام داوطلبین انتخابات شورای اسلامی شهر گفت: تا پایان ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۸ دی ماه، ۲۱۳ نفر برای هفتمین دوره شورای اسلامی شهر قدس، نام نویسی کردند.
وی با اشاره به تفکیک آمار ثبتنامکنندگان، افزود: از تعداد کل داوطلبین، ۱۷۴ نفر معادل ۸۲درصد را آقایان و ۳۹ نفر معادل ۱۸درصد را بانوان شامل شدند.
فرماندار قدس تصریح کرد: داوطلبینی که مدارک آنها ناقص بارگذاری شده حداکثر تا ۳۰ دیماه فرصت دارند مدارک خود را تکمیل نمایند.
فاتحینژاد در پایان اظهار داشت: بررسی صلاحیت داوطلبان با اجرای مقررات توسط هیات اجرایی در مهلت مقرر مورد رسیدگی قرار میگیرد و نتیجه به افراد اعلام خواهد شد.
گفتنی است ثبت نام داوطلبین شوراهای اسلامی روستا از ۲۴ بهمن بمدت یک هفته صورت خواهد پذیرفت و انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
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