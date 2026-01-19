باخت خانگی نفت آبادان برابر شهرداری گرگان/ همه مدعیان بردند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هفدهم (ششم مرحله برگشت) لیگ برتر بسکتبال، امروز (دوشنبه ٢٩ دی) برگزار شد و طی آن تیم های شهرداری گرگان، استقلال، نفت زاگرس و گلنور موفق به شکست حریفان شان شدند.

در جریان این دیدارها، امروز دربی اصفهانی ها میان دو تیم رعد پدافند و گلنور برگزار شد که طی آن گلنور پیروز شد.

استقلال صدرنشین در این هفته مقابل تیم ته جدولی پترونوین صاحب برتری شد و در صدر باقی ماند.

در مهمترین دیدار هفته، شهرداری گرگان در آبادان موفق به شکست تیم نفت شد. گرگانی ها در نیم فصل نخست هم برابر نفت پیروز شده بودند.

تیم های پاس و نفت زاگرس جنوبی هم برگزارکننده دیگر دیدار امروز بودند که طی آن تیم نفت زاگرس موفق به شکست میزبانش شد.

در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال و در نخستین دیدار این هفته که روز یکشنبه (٢٨ دی) برگزار شد، کاله موفق شده بود مهگل را در خانه اش شکست دهد.

نتایج دیدارهای هفته هفدهم (ششم مرحله برگشت) لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

*مهگل البرز ٨٠ - کاله مازندران ٩٠

* پاس کردستان ٧٩ - نفت زاگرس جنوبی جهرم ٨٤

* نفت آبادان ٨٧- شهرداری گرگان ٩٤

* پترونوین ماهشهر ٧٤- استقلال تهران ٧٨

*رعد پدافند هوایی ٧٠ - گلنور ٧٤