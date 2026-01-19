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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۰:۲۳

تاریخ امضای توافق شورای صلح غزه اعلام شد

تاریخ امضای توافق شورای صلح غزه اعلام شد

منابع خبری تاریخ امضای توافق شورای موسوم به صلح غزه از سوی رئیس جمهوری آمریکا را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، خبرگزاری بلومبرگ فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تاریخ مراسم امضای توافق موسوم به شورای صلح غزه را روز پنجشنبه [این هفته] تعیین کرده است.

کاخ سفید بامداد شنبه در بیانیه‌ای اعضای نهاد موسوم به «شورای صلح غزه» را اعلام کرد.

بر اساس بیانیه کاخ سفید، اعضای شورای موسوم به «صلح غزه» شامل این افراد خواهند بود: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، استیو ویتکاف، نماینده ویژه دولت آمریکا، جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس، آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، مارک روان، سرمایه‌گذار و مدیر عامل «Appolo Global Management».

همچنین طبق اعلام کاخ سفید، برخی نفرات و کشورها به عنوان اعضای «هیئت اجرایی منطقه» انتخاب شده‌اند که عبارتند از: هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، ریم الهاشمی، وزیر امور همکاری‌های بین‌المللی امارات، قطر، نماینده هیئت اجرایی، مصر، نماینده هیئت اجرایی.

تشکیلات موسوم به شورای صلح غزه یک نهاد انتقالی بین‌المللی است که در چارچوب طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ برای پایان جنگ غزه و مدیریت این منطقه بعد از آتش‌بس ایجاد شده است و در نوامبر ۲۰۲۵ با تصویب قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت رسمیت یافت.

کد مطلب 6725623

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    نظرات

    • ای ول ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      2 1
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      درود بر ثروتمندان جهان لعنت بر فقیران جهان
      • ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
        0 1
        داداش هنوزم دیر نشده برا ترامپ پیغام بفرست تا برات دعوت نامه بفرسته بری آمریکا شایدم تو کاخ سفید برات کاری جور کرد دیگه چه کاریه بخوای پیش ما فقیر فقرا زندگی کنی و عمرت رو هدر بدی، نظرت؟؟؟؟
    • ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      2 0
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      حالا صبر کنید ببینید از توش،چی در میاد کم کم قوانینی را وضع خواهند کرد که اصلا به سود مردم غزه نخواهد بود و تدریجا به مهاجرت فلسطینی ها ختم خواهد شد
    • کیوان ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      1 0
      پاسخ
      اونجا نفت پیدا کردن..همه سهم میخوان...و چاره ای ندارن...اونجا کنار دریا هست..و احتمالا هتل سازی میشه و تفسیم منافع میشه

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