تاریخ امضای توافق شورای صلح غزه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، خبرگزاری بلومبرگ فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تاریخ مراسم امضای توافق موسوم به شورای صلح غزه را روز پنجشنبه [این هفته] تعیین کرده است.

کاخ سفید بامداد شنبه در بیانیه‌ای اعضای نهاد موسوم به «شورای صلح غزه» را اعلام کرد.

بر اساس بیانیه کاخ سفید، اعضای شورای موسوم به «صلح غزه» شامل این افراد خواهند بود: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، استیو ویتکاف، نماینده ویژه دولت آمریکا، جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس، آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، مارک روان، سرمایه‌گذار و مدیر عامل «Appolo Global Management».

همچنین طبق اعلام کاخ سفید، برخی نفرات و کشورها به عنوان اعضای «هیئت اجرایی منطقه» انتخاب شده‌اند که عبارتند از: هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، ریم الهاشمی، وزیر امور همکاری‌های بین‌المللی امارات، قطر، نماینده هیئت اجرایی، مصر، نماینده هیئت اجرایی.

تشکیلات موسوم به شورای صلح غزه یک نهاد انتقالی بین‌المللی است که در چارچوب طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ برای پایان جنگ غزه و مدیریت این منطقه بعد از آتش‌بس ایجاد شده است و در نوامبر ۲۰۲۵ با تصویب قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت رسمیت یافت.