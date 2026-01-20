اعتراض هزاران سوئیسی به حضور ترامپ در داووس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بیش از ۲ هزار نفر شامگاه دوشنبه در شهر زوریخ سوئیس، در یک تجمع اعتراضی مخالفت خود را با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در داووس اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، این تظاهرات ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی در میدان بورکلی‌پلاتس آغاز شد. راهپیمایی معترضان در خیابان‌های زوریخ با شعار «نه به حضور ترامپ» برگزار شد.

تظاهرکنندگان ترقه و بمب‌های دودزا روشن کردند و یکی از آنها پرچم آمریکا را به آتش کشید. روی پلاکاردها شعارهایی مانند «ترامپ بیمار روانی است» و «مجمع جهانی اقتصاد را تعطیل کنید» دیده می‌شد.

سازمان چپ‌گرای «جنبش برای سوسیالیسم» متولی برگزاری این تظاهرات ضدآمریکایی بوده است. به گفته برگزارکنندگان، سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ در حال بازگشت به «دیپلماسی قایق‌های توپدار» است؛ سیاستی که بر ارعاب کشورهای ضعیف‌تر با استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن برای وادار کردن آنها به عقب‌نشینی متکی است. به اعتقاد این سازمان، سفر رئیس‌جمهوری آمریکا به داووس بازتاب و نمادی از وضعیت بحرانی سیاست در جهان است.

مجمع جهانی اقتصاد یک سازمان غیردولتی سوئیسی است که هر سال نشست‌هایی با حضور رهبران اقتصادی، سیاسی و کارشناسان حوزه‌های مختلف برگزار می‌کند. نشست سال ۲۰۲۶ این مجمع از ۱۹ تا ۲۳ ژانویه برگزار می‌شود.