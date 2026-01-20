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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۴

روزنامه اسرائیلی: اوضاع در ایران آرام شد؛ گزینه سیاسی روی میز است

روزنامه اسرائیلی: اوضاع در ایران آرام شد؛ گزینه سیاسی روی میز است

یک روزنامه عبری زبان با اذعان به فروکش کردن اغتشاشات در ایران تاکید کرد تحلیل‌هایی که می‌گویند تنها راه پیش روی ترامپ گزینه نظامی علیه ایران است قابل اعتماد نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، روزنامه عبری هاآرتص گزارش داد که اطلاعات رسیده از ایران بیانگر آن است که اوضاع در این کشور آرام است.

در ادامه این گزارش با اشاره به تهدیدات نظامی آمریکا آمده است، فرصت های رسیدن به راه کار سیاسی در قبال ایران از بین نرفته است.

در این گزارش تاکید شده است، عدم وقوع حمله علیه ایران بر پایه یک سلسله از تحلیل ها صورت می گیرد از جمله سناریوی ترسناکی که مقامات کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، مصر و ترکیه برای ترامپ مبنی بر پیامدهای این حمله ترسیم کرده اند.

در ادامه این گزارش آمده است، تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه باعث نمی شود نگرانی ها در خصوص پیامدهای سیاسی حمله به ایران از بین برود. کشورهایی مانند عربستان و عمان طی روزهای گذشته بر ضرورت بررسی برگزاری یک نشست و از سرگیری مذاکرات تاکید کرده اند.

هاآرتص اضافه کرد، تحلیلی که می گوید تنها راه پیش روی ترامپ گزینه نظامی علیه ایران است قابل اعتماد نیست.

کد مطلب 6725764

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    نظرات

    • ناشناس ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      9 10
      پاسخ
      آخه مذاکره سیاسی پذیرفته نیست، شروطی که آمریکا داره قابل پذیرش نیست، بنابراین راه حل سیاسی وجود نداره

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