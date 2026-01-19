رایزنی وزیران امورخارجه عربستان و آمریکا درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس عربستان، فیصل بن فرحان وزیر امورخارجه سعودی و "مارکو روبیو" وزیر امورخارجه آمریکا ساعتی پیش به صورت تلفنی گفت وگو کردند.

براساس گزارش واس، دو طرف پیرامون آخرین تحولات منطقه ای و تلاش صورت گرفته درباره آن با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

واس به جزییات بیشتری از این تماس تلفنی هیچ اشاره ای نکرده است.

این تماس تلفنی پس از آن صورت می گیرد که پایگاه خبری آکسیوس اعلام کرده بود که عربستان نگران حمله احتمالی آمریکا به ایران بوده است.

در همین راستا، این پایگاه خبری به نقل از یک منبع که آن را آگاه خوانده بود، اعلام کرد که " محمد بن سلمان" ولیعهد عربستان نیز با ترامپ صحبت کرد و نگرانی عمیق خود را در مورد عواقب طرح آمریکا علیه ایران برای ثبات منطقه‌ ابراز کرد.