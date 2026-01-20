به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بحث ارز ترجیحی همانطور که صحبتش شده بود حذف نشده است، بلکه اصلاح شده و به مصرفکننده نهایی میرسد.
وی در گفتگویی ادامه داد: پیش از این ارز به واردکنندگان و واردات کالا داده میشد و بعضا از کشور خارج میشد و به تولیدکننده نمیرسید.
مدنیزاده افزود: در برخی از مواقع هم شاهد آن بودیم که این ارز ترجیحی تبدیل به رانت شده و از زنجیره تولید هم خارج میشد و در نهایت به مصرفکننده نهایی که مردم بودند، نمیرسید.
او بیان کرد: در این طرح جدید تخصیص ارز ترجیحی به جای آنکه مستقیم به تولیدکننده داده شود به مردم داده میشود.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص آثار مثبت این طرح هم گفت: یکی از آثار مثبت این طرح آن است که شاهد تقویت تولید کالاهای اساسی و سایر کالاها در کشور خواهیم بود.
مدنیزاده گفت: همچنین شاهد آن هستیم که رانت موجود در این بخش حذف شده و ارز ترجیحی به صورت عادلانه و یکسان به دست مردم میرسد.
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