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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

طرح ملی پایش شیر خام در استان بوشهر پایان یافت

طرح ملی پایش شیر خام در استان بوشهر پایان یافت

بوشهر- رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان بوشهر گفت: طرح ملی پایش شیر خام ویژه فصل پاییز در استان بوشهر به اتمام رسید.

فرزانه افری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی پایش شیر خام با هدف کنترل کیفیت و تضمین سلامت شیر توزیعی در کشور در آزمایشگاه کنترل کیفی دامپزشکی استان بصورت فصلی انجام می شود.

وی اضافه کرد: در قالب این طرح، نمونه‌های شیر از مراکز جمع‌آوری، دامداری‌ها و کارخانه‌های فرآوری در سراسر کشور برداشت شده و در آزمایشگاه‌های معتبر مورد سنجش قرار می‌گیرد.

رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به مهم‌ترین شاخص‌های مورد بررسی در این طرح افزود: بار میکروبی برای ارزیابی میزان رعایت اصول بهداشتی در دوشش، نگهداری و حمل‌ونقل شیر انجام می شود.

افری اضافه کرد: تقلبات احتمالی شامل شناسایی افزودن موادی مانند آب، نشاسته یا سایر مواد غیرمجاز است.

کد مطلب 6725914

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