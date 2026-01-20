طرح ملی پایش شیر خام در استان بوشهر پایان یافت

فرزانه افری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی پایش شیر خام با هدف کنترل کیفیت و تضمین سلامت شیر توزیعی در کشور در آزمایشگاه کنترل کیفی دامپزشکی استان بصورت فصلی انجام می شود.

وی اضافه کرد: در قالب این طرح، نمونه‌های شیر از مراکز جمع‌آوری، دامداری‌ها و کارخانه‌های فرآوری در سراسر کشور برداشت شده و در آزمایشگاه‌های معتبر مورد سنجش قرار می‌گیرد.

رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به مهم‌ترین شاخص‌های مورد بررسی در این طرح افزود: بار میکروبی برای ارزیابی میزان رعایت اصول بهداشتی در دوشش، نگهداری و حمل‌ونقل شیر انجام می شود.

افری اضافه کرد: تقلبات احتمالی شامل شناسایی افزودن موادی مانند آب، نشاسته یا سایر مواد غیرمجاز است.