افشاری فر: نقد منصفانه حق مسلم جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاریفر، ظهر سهشنبه در نشست هماندیشی دانشگاهیان دانشگاه شیراز در خصوص مسائل اخیر کشور که به صورت برخط با حضور شالچی، معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به وقایع اخیر کشور و به حضور مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ دیماه گفت: این حرکت خودجوش و گسترده مردمی نشان داد که ایرانیان همواره پای کشور و منافع آن ایستادهاند و ایران سربلند هدف مشترک همه ماست.
وی با بیان اینکه همه ارکان دولت و ملت، اعتراض سازنده و نقد منصفانه را حق مسلم جامعه میدانند بر لزوم تسهیلسازی روند اعتراضات منطقی و در چارچوب قانون تأکید کرد.
افشاریفر گفت: دانشگاهیان باید تلاش کنند تا بهعنوان یکی از کانونهای عقلانیت به تحلیل ریشههای این اعتراضات بپردازد و در مواجهه با اعتراضها، با فراهمکردن فضایی امن و منطقی و دوری از شتابزدگی این اعتراضات را به سمت یک تغییر اثربخش هدایت کنند.
وی با اشاره به مأموریت و رسالت دانشگاهها بهویژه در شرایط حساس فعلی کشور، از دانشگاهیان خواست تا دیدگاهها و راهحلهای خود را برای برونرفت از این وضعیت ارائه دهند.
نظر شما