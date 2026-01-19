افزایش ۵۹.۴۱ درصدی داوطلبان انتخابات شوراها در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر،سید علاءالدین کراماتی در خصوص ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز گفت: از این تعداد، یک هزار و ۱۲ نفر (شامل ۸۳۰ مرد و ۱۸۲ زن) داوطلب انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز شدند.

وی ادامه داد: همچنین ۲۰۴ نفر (شامل ۱۷۶ مرد و ۲۸ زن) برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر صدرا داوطلبی خود را ثبت کردند.

فرماندار شهرستان شیراز همچنین از نام‌نویسی ۳۷ نفر در انتخابات شورای اسلامی شهر خانه‌زنیان و داریان خبر داد و گفت: ۲۳ نفر (شامل ۲۱ مرد و ۲ زن) برای شورای شهر خانه‌زنیان و ۱۴ نفر (شامل ۱۰ مرد و چهار زن) برای شورای شهر داریان داوطلب شدند.

کراماتی به شغل داوطلبان نیز اشاره کرد و افزود: از مجموع یک هزار و ۲۵۳ داوطلب، ۵۱ نفر فاقد شغل، هشت نفر نظامی، ۲۰۶ نفر شغل آزاد، ۱۳۲ نفر بازنشسته، ۱۳۲ نفر فرهنگی، ۳۹۸ نفر کارمند، ۱۱ نفر پزشک، ۵۳ نفر وکیل یا قاضی، ۵۹ نفر استاد دانشگاه، ۱۱ نفر روحانی، سه نفر کشاورز، ۱۹ نفر کارگر و ۲۲ نفر خانه‌دار هستند؛ همچنین ۱۴۸ نفر در سایر حوزه‌ها فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به رده سنی داوطلبان بیان کرد: ۶۷ نفر زیر ۳۰ سال، ۱۴۹ نفر بین ۳۰ تا ۳۵ سال، ۲۶۸ نفر بین ۳۵ تا ۴۰ سال، ۲۸۸ نفر بین ۴۰ تا ۴۵ سال، ۱۹۹ نفر بین ۴۵ تا ۵۰ سال، ۱۱۸ نفر بین ۵۰ تا ۵۵ سال، ۹۷ نفر بین ۵۵ تا ۶۰ سال، ۴۹ نفر بین ۶۰ تا ۶۵ سال، ۱۴ نفر بین ۶۵ تا ۷۰ سال و چهار نفر بین ۷۰ تا ۷۵ سال قرار دارند.

فرماندار شهرستان شیراز در خصوص مدرک تحصیلی داوطلبان نیز اعلام کرد: ۲ نفر دیپلم، ۱۴ نفر کاردانی، ۵۲۸ نفر کارشناسی، ۵۵۵ نفر کارشناسی ارشد، ۱۱۴ نفر دکتری و ۴۰ نفر دارای مدرک حوزوی هستند.

کراماتی همچنین افزود: ۱۷۷ داوطلب دارای سابقه ایثارگری هستند.

وی با اشاره به افزایش ۵۹.۴۱ درصدی تعداد داوطلبان نسبت به دوره گذشته، یادآور شد: در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر، ۷۸۶ نفر در این شهرستان داوطلب شده بودند.