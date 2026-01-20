جاده های استان سمنان باز است؛ تردد فقط با زنجیر چرخ 

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از الزام استفاده زنجیر چرخ در جاده های استان سمنان به دلیل بارش برف و لغزندگی جاده ها به خصوص محورهای برفگیر و گردنه ها خبر داد.

وی با بیان اینکه بارش برف هم اکنون در جاده های استان ادامه دارد، افزود: بارش برف از بامداد امروز تا ظهر سه شنبه سبب لغزندگی جاده های استان سمنان شده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان ادامه داد: پلیس راه از تردد خودروها بدون زنجیر چرخ جلوگیری خواهد کرد و این اقدام البته برای سلامت خود شهروندان انجام می گیرد.

بزرگی با بیان اینکه از رانندگان درخواست می شود که هنگام بارش برف به ارتفاعات استان سمنان تردد نداشته باشند، گفت: فعلا همه جاده های این استان باز است .