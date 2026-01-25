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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

تشدید بارش برف و باران در اصفهان؛ تردد بدون زنجیر چرخ ممنوع می‌شود

تشدید بارش برف و باران در اصفهان؛ تردد بدون زنجیر چرخ ممنوع می‌شود

اصفهان- رئیس اداره امور راه‌های راهداری استان اصفهان از تشدید بارش برف و باران در محورهای استان خبر داد و هشدار داد که در ساعات آینده تردد در محورهای برفی تنها با زنجیر چرخ ممکن است.

مریم تاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در سطح استان اعلام کرد: هم‌اکنون بارش باران در محورهای اصفهان–شهرضا، اصفهان–میمه، فولادشهر–نجف‌آباد، آزادراه کنارگذر شرق و اصفهان–کوهپایه گزارش شده است.

وی افزود: بارش برف شدید نیز در محورهای تیران–داران، تیران–سامانه، شهرضا–آباده، شهرضا–سمیرم و دهاقان ادامه دارد و احتمال شدت گرفتن بارش‌ها در ساعات پیش‌رو وجود دارد.

تاکی با تأکید بر گستره تأثیر این سامانه بارشی گفت: تشدید بارش‌ها برای شهرستان‌های بوئین‌میاندشت، خوانسار، گلپایگان، فریدن، فریدون‌شهر، تیران و کرون، نجف‌آباد، چادگان، سمیرم، شهرضا و دهاقان پیش‌بینی می‌شود. به گفته وی، این سامانه تا فردا در استان فعال است و برودت دما و وزش باد به پدیده‌های جوی موجود اضافه خواهد شد.

رئیس اداره امور راه‌های راهداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش دما، در گردنه‌ها و محورهای کوهستانی علاوه بر بارش برف، کولاک و یخ‌زدگی رخ خواهد داد و مه‌گرفتگی در ساعات اولیه صبح فردا در محورهای کوهستانی و بارشی محتمل است.

تاکی هشدار داد: در ساعات آینده به‌دلیل کولاک و لغزندگی، تردد در محورهای دارای بارش صرفاً با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر خواهد بود. وی توصیه کرد رانندگان از تردد شبانه خودداری کنند، مسیرهای اصلی را برای رفت‌وآمد انتخاب کنند و پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

او از رانندگان خواست ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی، با رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی، از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند تا ایمنی عبور و مرور در محورهای استان حفظ شود.

کد مطلب 6731077

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