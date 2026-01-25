مریم تاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در سطح استان اعلام کرد: هماکنون بارش باران در محورهای اصفهان–شهرضا، اصفهان–میمه، فولادشهر–نجفآباد، آزادراه کنارگذر شرق و اصفهان–کوهپایه گزارش شده است.
وی افزود: بارش برف شدید نیز در محورهای تیران–داران، تیران–سامانه، شهرضا–آباده، شهرضا–سمیرم و دهاقان ادامه دارد و احتمال شدت گرفتن بارشها در ساعات پیشرو وجود دارد.
تاکی با تأکید بر گستره تأثیر این سامانه بارشی گفت: تشدید بارشها برای شهرستانهای بوئینمیاندشت، خوانسار، گلپایگان، فریدن، فریدونشهر، تیران و کرون، نجفآباد، چادگان، سمیرم، شهرضا و دهاقان پیشبینی میشود. به گفته وی، این سامانه تا فردا در استان فعال است و برودت دما و وزش باد به پدیدههای جوی موجود اضافه خواهد شد.
رئیس اداره امور راههای راهداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش دما، در گردنهها و محورهای کوهستانی علاوه بر بارش برف، کولاک و یخزدگی رخ خواهد داد و مهگرفتگی در ساعات اولیه صبح فردا در محورهای کوهستانی و بارشی محتمل است.
تاکی هشدار داد: در ساعات آینده بهدلیل کولاک و لغزندگی، تردد در محورهای دارای بارش صرفاً با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر خواهد بود. وی توصیه کرد رانندگان از تردد شبانه خودداری کنند، مسیرهای اصلی را برای رفتوآمد انتخاب کنند و پیش از سفر از وضعیت راهها اطلاع کسب کنند.
او از رانندگان خواست ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی، با رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی، از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند تا ایمنی عبور و مرور در محورهای استان حفظ شود.
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