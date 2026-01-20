ارتقای دانش کارکنان ثبت، با طرح جدید شبکه رابطین آموزشی 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی در دویست و هفتمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی این سازمان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری بر خدمت رسانی مضاعف به مردم، گفت: خدمت به مردم اولین گام برای ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی است و کارگزاران، مدیران و کارکنان ثبت موظف هستند در این مسیر دوش به دوش همکاران خود تلاش کنند.

بابایی اظهار داشت: اگر بخواهیم از بُعد معنوی به این موضوع نگاه کنیم، خدمت به خلق، نوعی عبادت و اطاعت از احکام الهی است و ارزشمندترین کارها محسوب می‌شوند؛ لذا آنچیزی که ارزشمند و قرب الهی دارد عبادت و خدمت به خلق است.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاون امور املاک و کاداستر سازمان و با یادآوری فرصت محدود باقی‌مانده تا پایان سال، از همکاران خواست تا با اهتمام ویژه، پرونده‌های باقیمانده در این حوزه را به نتیجه برسانند و برای این منظور، کارگروه‌های ویژه تشکیل شوند.

بابایی همچنین با اشاره به بازطراحی سامانه‌های جدید در حوزه اسناد، بر لزوم آموزش تخصصی و گسترده به همکاران در سراسر کشور تاکید کرد و افزود: با وجود اهمیت فناوری و الکترونیکی شدن خدمات، بهره برداری کامل از آنها نیازمند دانش و آگاهی کاربران و مردم است. از این رو، مقرر شده رابط‌های موضوعی آموزشی تعیین شوند و بهترین افراد در این زمینه به صورت شبکه‌ای در استان‌ها آموزش‌های لازم را ارائه دهند. همچنین، اقدامات رسانه‌ای و تولید محتوا با همکاری ذینفعان در این مسیر ضروری است تا در هر اقدام متحولانه ثبتی از ذینفعان چه در تامین اعتبار و چه در تولید محتوا استفاده شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از تشکیل کمیته مشورتی سران دفاتر اسناد رسمی خبر داد که هفته آینده اولین جلسه خود را برگزار می‌کند.

وی افزود: همچنین، گفت‌وگویی با پذیرفته شدگان جدید دفاتر اسناد رسمی نیز در دستور کار قرار دارد تا وضعیت موجود، به‌ویژه در حوزه قانون تسهیل، برای آنها تبیین شود و از ظرفیت‌های استانی برای ارتقای جایگاهشان استفاده کنند.