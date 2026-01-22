پروژه زیرگذر میدان سپاه تهران به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار مهر،پروژه احداث زیرگذر میدان سپاه تهران که از اواخر سال گذشته توسط شهرداری و با هدف حل یکی از گره‌های بزرگ ترافیکی پایتخت آغاز شده، این روزها به موضوعی پرچالش برای شهروندان تبدیل شده است. این طرح که قرار است با اتصال خیابان خواجه‌نصیر به بزرگراه شهید صیاد شیرازی، امکان عبور خودروها را بدون توقف در سطح میدان فراهم کند، در پنج فاز طراحی و اجرا می‌شود و طول کل آن حدود ۵۵۰ متر اعلام شده است. هدف اصلی این پروژه کاهش بار ترافیکی ورودی به میدان سپاه، کوتاه کردن زمان سفرهای درون شهری و حذف دست‌کم دو چراغ ترافیکی از مسیر غرب به شمال است ، معضلی که پیش از این باعث تاخیرهای طولانی و گره‌های چند صد متری ترافیکی شده بود.

اجرای این زیرگذر اگرچه قرار بود زودتر به بهره‌برداری برسد، به دلیل پیچیدگی‌های فنی، وجود تاسیسات آب و گاز در مسیر و نیاز به مدیریت همزمان جریان ترافیک در کارگاه، با تاخیر همراه بوده است و اکنون بخش زیادی از کار باقی‌مانده است؛ با این حال مسئولان شهری امیدوارند پروژه تا پایان سال تکمیل شود.

این پروژه عظیم عمرانی علاوه بر وعده بهبود وضعیت ترافیکی، انتقاداتی نیز از سوی شهروندان به دلیل تشدید موقت ترافیک در محدوده میدان سپاه و خیابان‌های اطراف به‌وجود آورده که موضوع را به یکی از دغدغه‌های منطقه‌ای تهران تبدیل کرده است.

زیرگذر میدان سپاه تا پایان سال تکمیل می‌شود؛ مشکل لوله گاز همچنان مانع است

در این زمینه حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پروژه زیرگذر میدان سپاه اظهار کرد : برنامه‌ریزی برای تکمیل این پروژه تا پایان سال جاری ادامه دارد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر اجرای این طرح گفت: یکی از مشکلات اصلی، وجود یک لوله گاز است که جابجایی آن به دلیل تأخیر همکاری اداره گاز با تأخیر مواجه شده است و این مانع از اجرای کامل یکی از فازهای زیرگذر شده است.

آقامیری توضیح داد که پروژه زیرگذر میدان سپاه در پنج فاز اجرا می‌شود و برای مدیریت مشکلات ترافیکی موجود در منطقه، انحراف مسیرهای مختلف ترافیکی طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: در حال حاضر پنج جبهه کاری به صورت همزمان در محل پروژه فعال هستند، اما مشکلات زیادی وجود دارد، به‌ویژه آنکه در آینده ممکن است فعالیت‌هایی مشابه تونل شهید متوسلیان در محدوده انجام شود.

عضو شورای شهر تهران درباره دسترسی‌ها نیز گفت: بخش ورودی از سمت جنوب، یعنی بزرگراه صیاد به میدان سپاه، اکنون قابل دسترسی است، اما هنوز ورودی از سمت خیابان خواجه نصیر به دلیل لوله گاز و محدودیت‌های ترافیکی باز نشده است. امید است با جابجایی لوله گاز، این دسترسی نیز فراهم شود و پروژه سریع‌تر به نتیجه برسد.

وی در پایان تأکید کرد: با رفع مشکلات موجود، پروژه زیرگذر میدان سپاه تهران طبق برنامه تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

* فاطمه کریمی