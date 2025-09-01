افتتاح پروژه زیرگذر میدان سپاه تهران به کجا رسید؟

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: شهرداری تهران در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ از اجرای پروژه زیرگذر میدان سپاه خبر داد؛ پروژه‌ای که با هدف کاهش بار ترافیکی ورودی به میدان سپاه، تسهیل تردد شهروندان از غرب به شمال و کاهش زمان سفر و تأخیرات ناشی از ترافیک سنگین معابر مجاور مانند خیابان‌های شریعتی، طالقانی، بهار و شهید مفتح طراحی شده است.

این زیرگذر با اتصال غرب خیابان خواجه نصیر به جنوب بزرگراه صیاد شیرازی، امکان عبور بدون توقف خودروها از سطح زیرین میدان سپاه به سمت بزرگراه صیاد شیرازی شمال را فراهم می‌کند که انتظار می‌رود ضمن کاهش محسوس زمان سفرهای درون‌شهری، تداخل ترافیکی را کاهش و ایمنی تردد را ارتقا دهد.

در مراحل ابتدایی اجرای پروژه، تمامی زیرساخت‌های مربوط به خطوط آبرسانی، مخابرات، مترو و طرح احداث تونل شهید متوسلیان به دقت بررسی شد تا از بروز تداخل با مسیر زیرگذر جلوگیری شود. پس از تأیید کارشناسان و متولیان امر، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران به عنوان متولی اجرای پروژه معرفی شد.

اگرچه پیش‌بینی اولیه حاکی از آغاز اجرای پروژه از اواخر تابستان سال گذشته و تکمیل آن تا پایان زمستان سال ۱۴۰۳ بود، وعده داده شده بود که این زیرگذر تا خرداد امسال به بهره‌برداری برسد، اما تاکنون این هدف محقق نشده است. با این حال، پروژه با عبور از چندین مرحله جابجایی ترافیکی و آزادسازی بخش‌های مهم مسیر اجرایی، جان تازه‌ای گرفته است.

پروژه زیرگذر میدان سپاه با رفع معارض به زودی افتتاح می‌شود

حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره زمان‌بندی اتمام پروژه زیرگذر میدان سپاه اظهار داشت: این پروژه قرار بود تا خردادماه امسال به بهره‌برداری برسد، اما به دلیل وجود یک معارض، اجرای آن به تأخیر افتاده است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از کارهای عمرانی این پروژه به پایان رسیده است، گفت: یک معارض وجود دارد که در حال رفع شدن است و خود پروژه از نظر کارهای عمرانی بخش عظیمی از آن انجام شده است. به محض اینکه این معارض رفع شود، پروژه ظرف یک ماه بعد به‌طور رسمی افتتاح خواهد شد.

آقامیری در پاسخ به پرسشی درباره زمان دقیق افتتاح پروژه، توضیح داد: نمی‌توانیم زمان مشخصی اعلام کنیم، اما با رفع معارض موجود، روند افتتاح سریع خواهد بود.