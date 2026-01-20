دورکاری کلیه ادارات و غیرحضوری شدن مدارس قزوین در پی تداوم یخبندان

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق‌لطفی با اشاره به تداوم برودت شدید هوا و یخبندان در سطح استان قزوین اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده در کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و با توجه به شرایط جوی، کلیه ادارات دولتی، دستگاه‌های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، شرکت‌های بیمه و نهادهای عمومی استان قزوین در روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ به صورت دورکاری و غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی، کاهش بار شبکه‌های تأمین انرژی، پیشگیری از بروز اختلال در خدمات‌رسانی و صیانت از سلامت شهروندان اتخاذ شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی و خدمات ضروری از جمله بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی از شمول این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

حق‌لطفی همچنین تصریح کرد: بانک‌های استان در این روز با یک‌سوم ظرفیت فعال بوده و صرفاً خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به خاموش بودن کامل سیستم‌های گرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی در ساختمان‌های اداری نظارت دقیق داشته و الزامات مصرف بهینه انرژی را به طور کامل اجرا کنند.