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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲

ادارات البرز چهارشنبه تعطیل و مدارس استان در تمامی مقاطع غیرحضوری شد

ادارات البرز چهارشنبه تعطیل و مدارس استان در تمامی مقاطع غیرحضوری شد

کرج- در راستای مدیریت مصرف انرژی ادارات استان البرز فردا چهارشنبه تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی نیز به‌صورت غیرحضوری برگزارشده و مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی نیز تعطیل خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی این استان اعلام کرد: با توجه به گزارش هواشناسی و کاهش دما تا منفی ۸ درجه، در راستای مدیریت مصرف انرژی ادارات استان البرز تعطیل خواهد بود.

وی افزود: بنابراین گزارش چهارشنبه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی نیز به‌صورت غیرحضوری برگزارشده و مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی نیز تعطیل خواهند بود.

معاون استانداری البرز از مردم خواست با پوشیدن البسه گرم و رعایت مدیریت مصرف انرژی، در عبور ایمن از این شرایط همکاری لازم را به عمل‌آورند.

کد مطلب 6726556

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