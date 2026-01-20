ادارات البرز چهارشنبه تعطیل و مدارس استان در تمامی مقاطع غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی این استان اعلام کرد: با توجه به گزارش هواشناسی و کاهش دما تا منفی ۸ درجه، در راستای مدیریت مصرف انرژی ادارات استان البرز تعطیل خواهد بود.

وی افزود: بنابراین گزارش چهارشنبه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی نیز به‌صورت غیرحضوری برگزارشده و مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی نیز تعطیل خواهند بود.

معاون استانداری البرز از مردم خواست با پوشیدن البسه گرم و رعایت مدیریت مصرف انرژی، در عبور ایمن از این شرایط همکاری لازم را به عمل‌آورند.