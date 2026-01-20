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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴

پزشکیان: اقدامات به‌گونه‌ای باشد که نسل جوان جذب نظام و انقلاب شود

پزشکیان: اقدامات به‌گونه‌ای باشد که نسل جوان جذب نظام و انقلاب شود

رئیس‌جمهور با بیان اینکه نباید باکی از نقد داشته باشیم، گفت: باید رفتارها و تصمیمات مجموعه حاکمیت با ایجاد جاذبه، نسل جوان امروز کشور را به نظام و انقلاب جذب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه در تحلیلی کلی از وقایع اخیر کشور و برجسته‌سازی بُعد اجتماعی این وقایع، خواستار اولویت‌دهی و هدایت دستور جلسات این شورا به سمت‌وسوی بررسی آسیب‌شناسانه علل و زمینه‌های وقوع چنین پدیده‌هایی و همچنین احصاء روش‌ها و راهکارهای مناسب و اصولی مواجه با مطالبات و اعتراضات مردمی شد و تصریح کرد: معتقدم عدم تحمل شنیدن نظرات مخالف، رویکردهای سلبی و حذفی در مواجهه با نقد و اعتراض، تصمیمات تبعیض‌آمیز و اعطای امتیازات غیرعادلانه در اقتصاد، آموزش و دیگر بخش‌ها، موجب ایجاد گلایه‌مندی و نارضایتی در جامعه شده و لازم است همه ما مسئولین در تمامی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی به‌صورت ویژه به اصلاح این روندهای معیوب در نظام حکمرانی بپردازیم.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه اگر ما به وظایف خود در قبال سه نهاد بنیادین جامعه و کشور یعنی خانواده، مدرسه و دانشگاه به‌درستی و به هنگام عمل می‌کردیم، بسیاری از زمینه‌های این‌گونه وقایع در کشورمان به وجود نمی‌آمد، اظهار داشت: تحلیل‌های جامعه‌شناختی از سن‌وسال برخی مرتکبین اعمال و رفتارهای خشونت‌آمیز موید غفلت ما از این سه نهاد بنیادین است و همه دستگاه‌های مرتبط باید خود را نسبت به انجام وظایف خود و پرکردن خلاءها و شکاف‌های ایجاد شده در مسائل اجتماعی متعهد و مسئول بدانند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر راه و مسیر ما حق است، پس قطعاً نباید باکی از نقد داشته باشیم، تصریح کرد: باید رفتارها، اقدامات و تصمیمات مجموعه حاکمیت با ایجاد جاذبه، نسل جوان امروز کشور را به نظام و انقلاب علاقه‌مند کرده و به سرمایه اجتماعی کشور اضافه کند.

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تسهیلات المپیاد هوش مصنوعی و مدیریت اقتصادی و حکمرانی همانند سایر المپیادهای هفت‌گانه قبل، پس از بحث و بررسی به تصویب اعضا رسید.

همچنین گزارش اجرایی‌سازی سند جامع توسعه هوافضای کشور در ساحت هوایی، فضای و دفاعی مورد بررسی، ارزیابی و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 6726668
اكرم سادات حسيني شبستري

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    نظرات

    • ناشناس ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      632 9
      پاسخ
      بله با قطع اینترنت حتما جذب میشیم مطمئن باشید.
      • عبدالله مومن ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
        172 9
        دولت تعطیل نمی تواند کشور راه ببرد !!!
    • ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      39 532
      پاسخ
      پاینده باد جمهوری اسلامی ایران 🇮🇷❤️
    • ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      443 11
      پاسخ
      اینترنت وصل کنین
    • فرد ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      366 9
      پاسخ
      نت مون وصل کن جون جدت
    • محمد ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      370 7
      پاسخ
      چی شد اینترنت وصل کنید کلی پول دادیم الان کسی حرفی نمیزنه بابا مردیم از بیخبری
    • اینترنت طبقاتی ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      291 5
      پاسخ
      اینترنت هم طبقاتی کردین؟
    • ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      232 5
      پاسخ
      اینترنت رو پیگیری کنید سریعتر وصل کنن .. الان دسترسی به واتساپ و صرافی میخوام ،هیچ کوفتی باز نمیشه
    • رضام ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      292 4
      پاسخ
      با این روند فعلی بیشتر باعث فرار میشه مخصوصا وضع اینترنت
    • نت رو وصل کنید لطفا ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      234 2
      پاسخ
      چی شد پس قرار بود سه شنبه وصل بشه الانم که میگید آخر هفته ؟🤦🏻
    • ایران ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      216 3
      پاسخ
      خیلی تاثیر گذار بود
    • ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      212 5
      پاسخ
      اینترنت رو وصل کنید داریم همه سرمایمون رو از دست میدم داریم ضرر میکنیم ضرر میکنیم چرا نمیفهمید
    • ایرانی ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      304 8
      پاسخ
      میدونستین قطع کردن عمدی اینترنت نقض حقوق بشره؟
    • مسعود ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      191 5
      پاسخ
      اینترنت رو وصل کن بابا
    • ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      146 8
      پاسخ
      هر چی بر سرمان میاد از بیکاری جوانان هست جذب سرمایه برای تولید یعنی اشتغال جوانان
    • ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      281 4
      پاسخ
      با این وضعیت اینترنت و معیشت چرا باید جذب بشن؟
    • نوید ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      286 2
      پاسخ
      با این حرفا که مخالف فیلترینگ و موافق اینترنت آزاد هستی رای آوردی اینم وضع اینترنت.خیلی ممنون رئیس جمهور از جنس مردم
    • ممد ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      267 4
      پاسخ
      بله با این حجم از گرونی و بیکاری و قطع اینترنت جذب میشن خونه و ماشین و ازدواج شده آرزو
    • پشت کنکوری ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      126 14
      پاسخ
      اگر نظر ما واقعا مهمه پس تاثیر قطعی پایه یازدهم در امتحانات نهایی رو حذف کنید دانش اموز بیچاره چه گناهی کرده اینهمه امتحان رو بصورت فشرده باید با بالاترین بازدهی بده
    • ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      160 2
      پاسخ
      دوصد گفته چون نیم کردار نیست
    • سید ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      244 6
      پاسخ
      اقای پزشکیان اولویت اینترنت بین المللی هست... چرا متوجه نیستید چه بلایی به خاطر قطع اینترنت سر زندگی ماها اومده
    • ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      177 5
      پاسخ
      بابا وصل کنید دیگه اینترنت رو🥹
    • Hamed ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
      218 6
      پاسخ
      اینترنتو وصل کنین بخدا ندارم قسط بدم این چه زندگی درست کردین
    • زهره ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      51 13
      پاسخ
      لطفا تاثیر معدل رو از کنکور حذف کنید چرا اینقدر ماهارو اذیت میکنید
    • نادر ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      126 6
      پاسخ
      با این تورم و گرونی جوان جذب چی بشه؟ صاحب خونه شدن شده یه توهم هر سال ماشین های بی کیفیت کلی گرون می‌کنید دقیقا جذب چی بشه جوان؟ جذب وعده های تو خالی تون؟ وام ازدواج رو قطع فرمودین ، جذب کدوم عملکرد مثبت شما بشیم
    • علی ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      62 22
      پاسخ
      اینترنت را وصل کنید با جان و دل جذب میشیم انشالله
    • جعفر ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      114 2
      پاسخ
      این الان داره شوخی میکنه یا جدیه؟ اینترنت چی شد پس
    • السانا ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      120 2
      پاسخ
      با این گرانی نه میشه درس خوند نه میشه وسایل خونه و شخصی رو تأمین کرد، نه میشه ازدواج کرد، نه میشه ماشین و خونه خرید، همین چیزای عادی بقیه برای ایرانیا شده آرزو، کجا جذب بشیم آقای رئیس جمهور؟

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