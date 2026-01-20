به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سهشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
رئیسجمهور در این جلسه در تحلیلی کلی از وقایع اخیر کشور و برجستهسازی بُعد اجتماعی این وقایع، خواستار اولویتدهی و هدایت دستور جلسات این شورا به سمتوسوی بررسی آسیبشناسانه علل و زمینههای وقوع چنین پدیدههایی و همچنین احصاء روشها و راهکارهای مناسب و اصولی مواجه با مطالبات و اعتراضات مردمی شد و تصریح کرد: معتقدم عدم تحمل شنیدن نظرات مخالف، رویکردهای سلبی و حذفی در مواجهه با نقد و اعتراض، تصمیمات تبعیضآمیز و اعطای امتیازات غیرعادلانه در اقتصاد، آموزش و دیگر بخشها، موجب ایجاد گلایهمندی و نارضایتی در جامعه شده و لازم است همه ما مسئولین در تمامی نهادها و ارگانهای حاکمیتی بهصورت ویژه به اصلاح این روندهای معیوب در نظام حکمرانی بپردازیم.
پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه اگر ما به وظایف خود در قبال سه نهاد بنیادین جامعه و کشور یعنی خانواده، مدرسه و دانشگاه بهدرستی و به هنگام عمل میکردیم، بسیاری از زمینههای اینگونه وقایع در کشورمان به وجود نمیآمد، اظهار داشت: تحلیلهای جامعهشناختی از سنوسال برخی مرتکبین اعمال و رفتارهای خشونتآمیز موید غفلت ما از این سه نهاد بنیادین است و همه دستگاههای مرتبط باید خود را نسبت به انجام وظایف خود و پرکردن خلاءها و شکافهای ایجاد شده در مسائل اجتماعی متعهد و مسئول بدانند.
رئیسجمهور با بیان اینکه اگر راه و مسیر ما حق است، پس قطعاً نباید باکی از نقد داشته باشیم، تصریح کرد: باید رفتارها، اقدامات و تصمیمات مجموعه حاکمیت با ایجاد جاذبه، نسل جوان امروز کشور را به نظام و انقلاب علاقهمند کرده و به سرمایه اجتماعی کشور اضافه کند.
در جلسه امروز شورایعالی انقلاب فرهنگی تسهیلات المپیاد هوش مصنوعی و مدیریت اقتصادی و حکمرانی همانند سایر المپیادهای هفتگانه قبل، پس از بحث و بررسی به تصویب اعضا رسید.
همچنین گزارش اجراییسازی سند جامع توسعه هوافضای کشور در ساحت هوایی، فضای و دفاعی مورد بررسی، ارزیابی و تبادل نظر قرار گرفت.
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